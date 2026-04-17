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    Aktien Frankfurt

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    Anleger optimistisch - Dax winkt drittes Wochenplus in Folge

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax kehrt über 24.000 zurück und steigt auf 24.347
    • Dax steuert auf dritte Gewinnwoche in Folge zu
    • Software- und Internetaktien stark gefragt und gestiegen
    Aktien Frankfurt - Anleger optimistisch - Dax winkt drittes Wochenplus in Folge
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anleger sind hierzulande zum Wochenschluss zuversichtlich geblieben. Nach der jüngsten Rückkehr des Dax über die 24.000-Punkte-Marke stieg der deutsche Leitindex bis zum frühen Freitagnachmittag um 0,8 Prozent auf 24.347 Punkte.

    "Der Aktienmarkt zeigt sich weiterhin erstaunlich robust gegenüber den anhaltenden Spannungen im Nahen Osten", schrieb Marktanalyst Timo Emden von Emden Research. Der Dax bewege sich nach den zuletzt starken Ausschlägen in einem insgesamt freundlichen Umfeld.

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    Anleger setzen Emden zufolge darauf, dass im Nahost-Krieg die Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran zumindest vorerst Bestand hat oder sich im weiteren Verlauf sogar in eine verlängerte Phase politischer Entspannung entwickelt, die mittelfristig in ein tragfähiges Friedensabkommen münden könnte. Pakistan bereitet sich bereits auf weitere Verhandlungen zwischen dem Iran und den Vereinigten Staaten in der Hauptstadt Islamabad vor.

    Damit steuert der Dax auf die dritte Gewinnwoche in Folge zu. Trotz der Erholung seit Ende März liegt er aber immer noch unter dem Niveau von Ende Februar, also vor dem Beginn des Iran-Kriegs.

    Der MDax mit den mittelgroßen deutschen Werten gewann 1,4 Prozent auf 31.361 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx ging es um 0,7 Prozent nach oben.

    Der Experte Emmanuel Cau von der Barclays Bank wies darauf hin, dass es nach wie vor keine Anzeichen gebe, dass die Anleger willig seien, Gewinne mitzunehmen. "Der Markt will steigen." Der Waffenstillstand habe die Stimmung verbessert und die Angst, etwas zu verpassen, habe die Aktienkurse von US-Indizes mit starkem Fokus auf Technologiewerte auf Höchststände getrieben.

    Die konjunktursensiblen US-Tech-Aktien werden derzeit von zunehmenden Anzeichen für eine Deeskalation im Iran-Krieg angetrieben. Als Antrieb hinzu kommen solide Unternehmensgewinne und die Hoffnung, dass Künstliche Intelligenz die etablierten Geschäftsmodelle der Unternehmen nicht so stark gefährdet wie zuletzt befürchtet.

    Entsprechend waren am deutschen Markt insbesondere Aktien aus dem Software- und Internetbereich gefragt. So zogen SAP , Ionos , Teamviewer und Nemetschek um 3,7 bis 9,4 Prozent an.

    Die Aktien der Deutschen Börse stiegen um 2,2 Prozent. Die Papiere profitierten von einer Kaufempfehlung von Bank of America. Experte Hubert Lam verwies auf die starke Marktstellung des Unternehmens.

    Die Papiere von RWE litten unter Berichten über den Kampf Großbritanniens gegen hohe Strompreise und fielen um 3,5 Prozent. Händler verwiesen als Belastung auf einen Bericht der "Financial Times", wonach die britische Finanzministerin Rachel Reeves und Energieminister Ed Miliband nach Lösungen suchen, um die direkte Kopplung zwischen Strom- und Gaspreisen aufzuheben.

    Unter den größten Gewinnern im MDax stiegen Delivery Hero um fast fünf Prozent. Der US-Fahrdienstleister Uber stockt seine Beteiligung an dem Essenlieferdienst auf./la/he

    --- Von Lutz Alexander, dpa-AFX ---

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie

    Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,01 % und einem Kurs von 264 auf Tradegate (17. April 2026, 14:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um +13,13 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,53 %.

    Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 191,67 Mrd..

    SAP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7500 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 205,83EUR. Von den letzten 6 Analysten der SAP Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 175,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 240,00EUR was eine Bandbreite von +11,85 %/+53,39 % bedeutet.




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