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    Secunet Security Networks Aktie bestätigt den positiven Trend - +3,66 % - 17.04.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Secunet Security Networks Aktie bisher um +3,66 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Secunet Security Networks Aktie.

    Besonders beachtet! - Secunet Security Networks Aktie bestätigt den positiven Trend - +3,66 % - 17.04.2026
    Foto: adobe.stock.com

    Secunet Security Networks ist ein deutscher IT-Sicherheitsanbieter mit Fokus auf Hochsicherheit für Staat, Behörden und kritische Infrastruktur. Kernprodukte: SINA-Verschlüsselungssysteme, sichere Netzwerke, eID- und eHealth-Lösungen. Starke Stellung als Partner der Bundesregierung. Konkurrenten: Rohde & Schwarz Cybersecurity, Atos, Thales. USP: BSI-zertifizierte Hochsicherheitslösungen und tiefe Verankerung im Public Sector.

    Secunet Security Networks Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 17.04.2026

    Die Secunet Security Networks Aktie konnte bisher um +3,66 % auf 198,00 zulegen. Das sind +7,00  mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,17 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Secunet Security Networks Aktie. Nach einem Plus von +1,17 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 198,00, mit einem Plus von +3,66 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Obwohl sich die Secunet Security Networks Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -1,34 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Secunet Security Networks Aktie damit um +8,72 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,06 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Secunet Security Networks um +3,45 % gewonnen.

    Secunet Security Networks Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +8,72 %
    1 Monat +6,06 %
    3 Monate -1,34 %
    1 Jahr +4,13 %
    Stand: 17.04.2026, 15:03 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Secunet Security Networks Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Secunet als Profiteur steigender Nachfrage nach souveräner, zertifizierter Hochsicherheits‑IT. Nutzer sehen KRITIS‑Ausfälle und KI‑Tools (Claude Mythos) als Treiber für höhere Budgets, schnellere Vergaben, Zertifizierungen und mittelfristiges Umsatzwachstum. Erwähnt wird ein Directors‑Dealings‑Kauf (09.04., Ø184,25 €, ~55k€). Insgesamt wird die Aktie als strukturell positiv, aber nicht als kurzfristiger Trigger bewertet.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Secunet Security Networks eingestellt.

    Zur Secunet Security Networks Diskussion

    Informationen zur Secunet Security Networks Aktie

    Es gibt 7 Mio. Secunet Security Networks Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,29 Mrd. € wert.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Cisco Systems, Thales und Co.

    Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,03 %. Thales notiert im Plus, mit +1,38 %. Fortinet notiert im Plus, mit +0,82 %. Palo Alto Networks legt um +1,82 % zu

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    Ob die Secunet Security Networks Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Secunet Security Networks Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Secunet Security Networks

    +2,72 %
    +8,72 %
    +6,06 %
    -1,34 %
    +4,13 %
    -7,79 %
    -30,00 %
    +707,37 %
    +816,82 %
    ISIN:DE0007276503WKN:727650
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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