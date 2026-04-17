Secunet Security Networks Aktie bestätigt den positiven Trend - +3,66 % - 17.04.2026

Die Secunet Security Networks Aktie konnte bisher um +3,66 % auf 198,00€ zulegen. Das sind +7,00 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,17 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Secunet Security Networks Aktie. Nach einem Plus von +1,17 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 198,00€, mit einem Plus von +3,66 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Secunet Security Networks ist ein deutscher IT-Sicherheitsanbieter mit Fokus auf Hochsicherheit für Staat, Behörden und kritische Infrastruktur. Kernprodukte: SINA-Verschlüsselungssysteme, sichere Netzwerke, eID- und eHealth-Lösungen. Starke Stellung als Partner der Bundesregierung. Konkurrenten: Rohde & Schwarz Cybersecurity, Atos, Thales. USP: BSI-zertifizierte Hochsicherheitslösungen und tiefe Verankerung im Public Sector.

Obwohl sich die Secunet Security Networks Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -1,34 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Secunet Security Networks Aktie damit um +8,72 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,06 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Secunet Security Networks um +3,45 % gewonnen.

Secunet Security Networks Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +8,72 % 1 Monat +6,06 % 3 Monate -1,34 % 1 Jahr +4,13 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Secunet Security Networks Aktie

Stand: 17.04.2026, 15:03 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Secunet als Profiteur steigender Nachfrage nach souveräner, zertifizierter Hochsicherheits‑IT. Nutzer sehen KRITIS‑Ausfälle und KI‑Tools (Claude Mythos) als Treiber für höhere Budgets, schnellere Vergaben, Zertifizierungen und mittelfristiges Umsatzwachstum. Erwähnt wird ein Directors‑Dealings‑Kauf (09.04., Ø184,25 €, ~55k€). Insgesamt wird die Aktie als strukturell positiv, aber nicht als kurzfristiger Trigger bewertet.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Secunet Security Networks eingestellt.

Informationen zur Secunet Security Networks Aktie

Es gibt 7 Mio. Secunet Security Networks Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,29 Mrd. € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Cisco Systems, Thales und Co.

Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,03 %. Thales notiert im Plus, mit +1,38 %. Fortinet notiert im Plus, mit +0,82 %. Palo Alto Networks legt um +1,82 % zu

Secunet Security Networks Aktie jetzt kaufen?

Ob die Secunet Security Networks Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Secunet Security Networks Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.