    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBP AktievorwärtsNachrichten zu BP

    Besonders beachtet!

    153 Aufrufe 153 0 Kommentare 0 Kommentare

    BP Aktie im Minus - warum der Kurs heute fällt - 17.04.2026

    Am 17.04.2026 ist die BP Aktie, bisher, um -4,41 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der BP Aktie.

    Besonders beachtet! - BP Aktie im Minus - warum der Kurs heute fällt - 17.04.2026
    Foto: BjÃ¶rn Wylezich - stock.adobe.com

    BP ist ein globaler Energiekonzern (Öl, Gas, Strom, erneuerbare Energien). Kerngeschäft: Exploration, Förderung, Raffinerie, Handel, Tankstellennetz, LNG, Offshore-Wind, Biokraftstoffe. Starke Position im globalen Öl- und Gasmarkt. Hauptkonkurrenten: Shell, TotalEnergies, ExxonMobil, Chevron. Mögliche USPs: integrierte Wertschöpfungskette, Energiewende-Strategie, starke Handels- und Logistikplattform.

    BP aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 17.04.2026

    Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die BP Aktie. Mit einer Performance von -4,41 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,18 %, geht es heute bei der BP Aktie nach unten. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu BP Plc!
    Short
    6,19€
    Basispreis
    0,87
    Ask
    × 13,70
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    5,45€
    Basispreis
    0,09
    Ask
    × 13,45
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die BP-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +33,52 % zu Buche.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die BP Aktie damit um +1,89 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,68 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +35,82 % gewonnen.

    BP Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +1,89 %
    1 Monat +7,68 %
    3 Monate +33,52 %
    1 Jahr +62,81 %
    Stand: 17.04.2026, 15:04 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur BP Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um BP-Aktie: Diskussion, warum der Kurs bei etwa €6,50–6,75 festhängt trotz hoher Ölpreise und erwarteter starker Quartalszahlen. Erwähnt werden gestiegene Nettoverschuldung durch erhöhtes Betriebskapital (22,2 → 25–27 Mrd. USD), mögliche Verzögerung von Aktienrückkäufen, Auswirkungen von Raffinerie‑ und Lieferkettenstörungen auf Ergebnis und Bewertung.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber BP eingestellt.

    Zur BP Diskussion

    Informationen zur BP Aktie

    Es gibt 15 Mrd. BP Aktien. Damit ist das Unternehmen 100,02 Mrd. € wert.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Chevron Corporation, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,23 %. ENI notiert im Minus, mit -4,32 %. Shell notiert im Minus, mit -3,68 %. TotalEnergies verliert -3,25 % Exxon Mobil notiert im Minus, mit -3,24 %.

    BP Aktie jetzt kaufen?


    Ob die BP Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BP Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    BP

    -6,10 %
    -3,83 %
    +7,68 %
    +33,52 %
    +62,81 %
    +9,08 %
    +88,06 %
    +50,02 %
    +53,57 %
    ISIN:GB0007980591WKN:850517
    BP direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! BP Aktie im Minus - warum der Kurs heute fällt - 17.04.2026 Am 17.04.2026 ist die BP Aktie, bisher, um -4,41 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der BP Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     