BP Aktie im Minus - warum der Kurs heute fällt - 17.04.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die BP Aktie. Mit einer Performance von -4,41 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,18 %, geht es heute bei der BP Aktie nach unten. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

BP ist ein globaler Energiekonzern (Öl, Gas, Strom, erneuerbare Energien). Kerngeschäft: Exploration, Förderung, Raffinerie, Handel, Tankstellennetz, LNG, Offshore-Wind, Biokraftstoffe. Starke Position im globalen Öl- und Gasmarkt. Hauptkonkurrenten: Shell, TotalEnergies, ExxonMobil, Chevron. Mögliche USPs: integrierte Wertschöpfungskette, Energiewende-Strategie, starke Handels- und Logistikplattform.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die BP-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +33,52 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die BP Aktie damit um +1,89 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,68 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +35,82 % gewonnen.

BP Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +1,89 % 1 Monat +7,68 % 3 Monate +33,52 % 1 Jahr +62,81 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur BP Aktie

Stand: 17.04.2026, 15:04 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um BP-Aktie: Diskussion, warum der Kurs bei etwa €6,50–6,75 festhängt trotz hoher Ölpreise und erwarteter starker Quartalszahlen. Erwähnt werden gestiegene Nettoverschuldung durch erhöhtes Betriebskapital (22,2 → 25–27 Mrd. USD), mögliche Verzögerung von Aktienrückkäufen, Auswirkungen von Raffinerie‑ und Lieferkettenstörungen auf Ergebnis und Bewertung.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber BP eingestellt.

Informationen zur BP Aktie

Es gibt 15 Mrd. BP Aktien. Damit ist das Unternehmen 100,02 Mrd. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Chevron Corporation, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,23 %. ENI notiert im Minus, mit -4,32 %. Shell notiert im Minus, mit -3,68 %. TotalEnergies verliert -3,25 % Exxon Mobil notiert im Minus, mit -3,24 %.

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Ob die BP Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BP Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.