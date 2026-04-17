Shell Aktie: Kurs gibt heute deutlich nach - Gründe im Überblick - 17.04.2026

Mit einer Performance von -3,68 % musste die Shell Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,77 %, geht es heute bei der Shell Aktie nach unten. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Shell ist ein globaler Energie- und Petrochemiekonzern mit Fokus auf Öl, Gas, LNG, Chemikalien und wachsend erneuerbare Energien/Ladelösungen. Starke Marktstellung durch integrierte Wertschöpfungskette, globale Markenpräsenz und Trading. Wichtige Konkurrenten: BP, TotalEnergies, ExxonMobil, Chevron. USP: Größe, LNG-Kompetenz, Handelsgeschäft und breites Downstream-Netz.

Obwohl die Shell Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +23,21 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -3,75 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,42 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Shell auf +23,98 %.

Shell Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -3,75 % 1 Monat -1,42 % 3 Monate +23,21 % 1 Jahr +36,59 %

Informationen zur Shell Aktie

Stand: 17.04.2026, 15:04 Uhr

Es gibt 6 Mrd. Shell Aktien. Damit ist das Unternehmen 212,16 Mrd. € wert.

Der Ölmarkt hat gerade genau das gemacht, was echte Bullenmärkte immer tun: Er ist explodiert… und hat dann Luft abgelassen.

So schlagen sich die Wettbewerber von Shell

BP, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -4,41 %. Chevron Corporation notiert im Minus, mit -3,23 %. ENI notiert im Minus, mit -4,32 %. TotalEnergies verliert -3,25 % Exxon Mobil notiert im Minus, mit -3,24 %.

Shell Aktie jetzt kaufen?

Ob die Shell Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Shell Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.