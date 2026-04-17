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    Shell Aktie: Kurs gibt heute deutlich nach - Gründe im Überblick - 17.04.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Shell Aktie bisher Verluste von -3,68 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Shell Aktie.

    Besonders beachtet! - Shell Aktie: Kurs gibt heute deutlich nach - Gründe im Überblick - 17.04.2026
    Foto: Alexander Blinov - stock.adobe.com

    Shell ist ein globaler Energie- und Petrochemiekonzern mit Fokus auf Öl, Gas, LNG, Chemikalien und wachsend erneuerbare Energien/Ladelösungen. Starke Marktstellung durch integrierte Wertschöpfungskette, globale Markenpräsenz und Trading. Wichtige Konkurrenten: BP, TotalEnergies, ExxonMobil, Chevron. USP: Größe, LNG-Kompetenz, Handelsgeschäft und breites Downstream-Netz.

    Shell aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 17.04.2026

    Mit einer Performance von -3,68 % musste die Shell Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,77 %, geht es heute bei der Shell Aktie nach unten. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

    Obwohl die Shell Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +23,21 %.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -3,75 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,42 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Shell auf +23,98 %.

    Shell Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -3,75 %
    1 Monat -1,42 %
    3 Monate +23,21 %
    1 Jahr +36,59 %
    Stand: 17.04.2026, 15:04 Uhr

    Informationen zur Shell Aktie

    Es gibt 6 Mrd. Shell Aktien. Damit ist das Unternehmen 212,16 Mrd. € wert.

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    Der Ölmarkt hat gerade genau das gemacht, was echte Bullenmärkte immer tun: Er ist explodiert… und hat dann Luft abgelassen.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Shell

    BP, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -4,41 %. Chevron Corporation notiert im Minus, mit -3,23 %. ENI notiert im Minus, mit -4,32 %. TotalEnergies verliert -3,25 % Exxon Mobil notiert im Minus, mit -3,24 %.

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    Ob die Shell Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Shell Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Shell

    -4,43 %
    -5,85 %
    -1,42 %
    +23,21 %
    +36,59 %
    +38,12 %
    +134,28 %
    +80,83 %
    +90,70 %
    ISIN:GB00BP6MXD84WKN:A3C99G
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