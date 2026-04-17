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    Exxon Mobil Aktie fällt auf 124,72€ - 17.04.2026

    Am 17.04.2026 ist die Exxon Mobil Aktie, bisher, um -3,24 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Exxon Mobil Aktie.

    Besonders beachtet! - Exxon Mobil Aktie fällt auf 124,72€ - 17.04.2026
    Foto: Tada Images - stock.adobe.com

    Exxon Mobil ist ein integrierter Öl- und Gaskonzern (Up-, Mid-, Downstream, Chemie). Produkte: Rohöl, Erdgas, Kraftstoffe, Schmierstoffe, Petrochemikalien, LNG, Energielösungen. Starke globale Marktstellung, hohe Reserven, Effizienz und Raffineriekapazitäten. Wichtige Konkurrenten: Shell, BP, Chevron, TotalEnergies. USP: Größenskala, technologische Tiefe, Kostenführerschaft, starke Bilanz.

    Exxon Mobil aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 17.04.2026

    Die Exxon Mobil Aktie ist bisher um -3,24 % auf 124,72 gefallen. Das sind -4,18  weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,07 %, geht es heute bei der Exxon Mobil Aktie nach unten. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

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    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Exxon Mobil-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +15,23 % zu Buche.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Exxon Mobil Aktie damit um -2,77 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,54 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Exxon Mobil +25,92 % gewonnen.

    Exxon Mobil Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -2,77 %
    1 Monat -5,54 %
    3 Monate +15,23 %
    1 Jahr +39,10 %
    Stand: 17.04.2026, 15:04 Uhr

    Informationen zur Exxon Mobil Aktie

    Es gibt 4 Mrd. Exxon Mobil Aktien. Damit ist das Unternehmen 524,60 Mrd. € wert.

    WTI-Rücksetzer – und warum das der Moment für Permian-Produzenten sein könnte


    Der Ölmarkt hat gerade genau das gemacht, was echte Bullenmärkte immer tun: Er ist explodiert… und hat dann Luft abgelassen.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Exxon Mobil

    BP, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -4,41 %. Chevron Corporation notiert im Minus, mit -3,23 %. Shell notiert im Minus, mit -3,68 %. TotalEnergies verliert -3,25 % ConocoPhillips notiert im Minus, mit -4,74 %.

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    Ob die Exxon Mobil Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Exxon Mobil Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Exxon Mobil

    -4,42 %
    -2,77 %
    -5,54 %
    +15,23 %
    +39,10 %
    +21,83 %
    +171,67 %
    +72,43 %
    +300,65 %
    ISIN:US30231G1022WKN:852549
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