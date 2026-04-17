Exxon Mobil Aktie fällt auf 124,72€ - 17.04.2026

Die Exxon Mobil Aktie ist bisher um -3,24 % auf 124,72€ gefallen. Das sind -4,18 € weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,07 %, geht es heute bei der Exxon Mobil Aktie nach unten. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Exxon Mobil-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +15,23 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Exxon Mobil Aktie damit um -2,77 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,54 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Exxon Mobil +25,92 % gewonnen.

Exxon Mobil Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -2,77 % 1 Monat -5,54 % 3 Monate +15,23 % 1 Jahr +39,10 %

Informationen zur Exxon Mobil Aktie

Stand: 17.04.2026, 15:04 Uhr

Es gibt 4 Mrd. Exxon Mobil Aktien. Damit ist das Unternehmen 524,60 Mrd. € wert.

Der Ölmarkt hat gerade genau das gemacht, was echte Bullenmärkte immer tun: Er ist explodiert… und hat dann Luft abgelassen.

So schlagen sich die Wettbewerber von Exxon Mobil

BP, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -4,41 %. Chevron Corporation notiert im Minus, mit -3,23 %. Shell notiert im Minus, mit -3,68 %. TotalEnergies verliert -3,25 % ConocoPhillips notiert im Minus, mit -4,74 %.

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Ob die Exxon Mobil Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Exxon Mobil Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.