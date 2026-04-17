Karbon-X bringt SkyXero auf den Markt, eine neue App zur Erfassung von Flugemissionen, da Reisende nach vertrauenswürdigen Klimalösungen suchen

Die neue mobile App ermöglicht die Verfolgung von Flugemissionen in Echtzeit und den Zugang zu verifizierten Klimaprojekten weltweit und wird im Rahmen des Earth Month eingeführt.

CALGARY, AB / ACCESS Newswire / 17. April 2026 / Karbon-X Corp. (OTCQX: KARX) („Karbon-X“ oder das „Unternehmen“), ein vertikal integrierter Anbieter von Klimalösungen, der sowohl auf dem regulierten als auch auf dem freiwilligen Kohlenstoffmarkt tätig ist, gab heute die Einführung von SkyXero bekannt, einer neuen mobilen Anwendung, mit der Reisende die Emissionen ihrer Flüge mit wenigen Fingertipps messen und ausgleichen können.

SkyXero wird im Rahmen des Earth Month, einer Zeit, in der weltweit verstärkt auf Umweltauswirkungen geachtet wird, eingeführt. Die App ist ab sofort weltweit verfügbar und wurde entwickelt, um der wachsenden Nachfrage von Reisenden gerecht zu werden, die nach praktischen, vertrauenswürdigen Möglichkeiten suchen, Klimabelange in ihre Reiseentscheidungen einzubeziehen.

Mit SkyXero können Nutzer Flugdaten eingeben, die damit verbundenen Emissionen sofort berechnen und zu einem kuratierten Portfolio von vertrauenswürdigen, von Dritten verifizierten Klimaprojekten beitragen, darunter solche, die nach führenden Standards wie Verra und Gold Standard zertifiziert sind – und das in einer einfachen, mobilen Echtzeit-App.

Im Rahmen der Einführung zum Earth Month wird Karbon-X die über die App geleisteten Nutzerbeiträge bis zu einer Gesamtsumme von 250.000 USD verdoppeln und damit sein Engagement für die Steigerung messbarer Auswirkungen durch verifizierte Klimaprojekte bekräftigen. Es wird nicht erwartet, dass diese Initiative wesentliche Auswirkungen auf die Finanzergebnisse des Unternehmens haben wird.

Während das Bewusstsein für reisebedingte Emissionen wächst, bleiben bestehende Lösungen oft komplex oder schwer zu bedienen. SkyXero vereinfacht diesen Prozess und macht es Reisenden leicht, ihre Auswirkungen zu verstehen und in Echtzeit Maßnahmen zu ergreifen.

Mit SkyXero können Nutzer:

- die Emissionen für jeden kommerziellen Flug weltweit berechnen

- innerhalb von Sekunden über eine vereinfachte mobile Benutzeroberfläche Maßnahmen ergreifen