Rolls-Royce Holdings Aktie heute im Plus (14,818€) - 17.04.2026

Am heutigen Handelstag konnte die Rolls-Royce Holdings Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +1,70 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Rolls-Royce Holdings Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,33 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 14,818€, mit einem Plus von +1,70 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Rolls-Royce Holdings ist ein britischer Triebwerks- und Antriebsspezialist für zivile Luftfahrt, Verteidigung und Energie. Kernprodukte: Flugzeugtriebwerke, Services (Wartung/Leasing), Antriebe für Marine und Industrie. Starke Position im Widebody-Segment. Wichtige Konkurrenten: GE Aerospace, Pratt & Whitney, Safran. USP: starke Serviceumsätze, technologische Tiefe bei Großtriebwerken, lange Kundenbindungen.

Obwohl sich die Rolls-Royce Holdings Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -1,05 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Rolls-Royce Holdings Aktie damit um -1,99 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,58 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Rolls-Royce Holdings um +10,53 % gewonnen.

Rolls-Royce Holdings Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -1,99 % 1 Monat +1,58 % 3 Monate -1,05 % 1 Jahr +71,17 %

Informationen zur Rolls-Royce Holdings Aktie

Stand: 17.04.2026, 15:05 Uhr

Es gibt 8 Mrd. Rolls-Royce Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 122,41 Mrd. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Honeywell International, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,52 %. MTU Aero Engines notiert im Plus, mit +4,13 %. SAFRAN notiert im Plus, mit +4,08 %. RTX Corporation Reg Shs legt um +0,06 % zu

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Ob die Rolls-Royce Holdings Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Rolls-Royce Holdings Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.