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    Deutsche Telekom Aktie legt zu - 17.04.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Deutsche Telekom Aktie bisher um +1,55 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Deutsche Telekom Aktie.

    Besonders beachtet! - Deutsche Telekom Aktie legt zu - 17.04.2026
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    Die Deutsche Telekom ist ein führender europäischer Telekommunikationskonzern (Marke u.a. Telekom, T‑Mobile). Kerngeschäft: Mobilfunk, Festnetz, Internet, TV, Cloud- und IT-Dienste für Privat- und Geschäftskunden. Starke Marktstellung in Deutschland, USA (T‑Mobile US) und Europa. Wichtige Konkurrenten: Vodafone, Telefónica, Orange, AT&T, Verizon. Stärken: Skalenvorteile, 5G-Ausbau, integrierte Netzinfrastruktur.

    Wie hat sich die Deutsche Telekom-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Mit einer Performance von +1,55 % konnte die Deutsche Telekom Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,79 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Deutsche Telekom Aktie. Nach einem Plus von +1,79 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 29,51. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

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    In den letzten drei Monaten verzeichnete die Deutsche Telekom Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Deutsche Telekom Aktie damit um -6,90 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,46 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +4,78 % gewonnen.

    Deutsche Telekom Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -6,90 %
    1 Monat -11,46 %
    3 Monate +7,81 %
    1 Jahr -8,97 %
    Stand: 17.04.2026, 15:05 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Deutsche Telekom Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung und Bewertung der Deutschen Telekom: Morgan‑Stanley‑Coverage für T‑Mobile stützt die Aktie; mehrere technische Gaps (u.a. 28,21 €) wurden geschlossen, Intraday‑Reversal beobachtet; kurzfristige Supportzone 28,14–28,90 €; Risiko für Rücksetzer bis 25–26 €; Analystenkonsens bullish mit KGV ~13–14 und Durchschnitts‑Kursziel um 38 €; Debatte über relative Schwäche und Verkäufe großer Adressen.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Deutsche Telekom eingestellt.

    Zur Deutsche Telekom Diskussion

    Informationen zur Deutsche Telekom Aktie

    Es gibt 5 Mrd. Deutsche Telekom Aktien. Damit ist das Unternehmen 146,90 Mrd. € wert.

    Deutsche-Telekom-Aktie: Endlich ein Lebenszeichen!


    Den Anteilen der in den vergangenen Wochen verlustgeplagten Dt. Telekom ist am Donnerstag ein Intraday-Reversal gelungen. Damit könnte eine Erholung starten.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Verizon Communications, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,48 %. ORANGE notiert im Minus, mit -4,23 %. AT&T notiert im Minus, mit -0,42 %. Telefonica legt um +0,88 % zu Vodafone Group notiert im Minus, mit -2,59 %.

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    Ob die Deutsche Telekom Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutsche Telekom Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Deutsche Telekom

    +1,58 %
    -6,90 %
    -11,46 %
    +7,81 %
    -8,97 %
    +31,30 %
    +80,71 %
    +100,22 %
    +86,78 %
    ISIN:DE0005557508WKN:555750
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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