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    K+S Aktie: Kurs heute deutlich schwächer - was Anleger wissen sollten - 17.04.2026

    Am 17.04.2026 ist die K+S Aktie, bisher, um -4,57 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der K+S Aktie.

    Besonders beachtet! - K+S Aktie: Kurs heute deutlich schwächer - was Anleger wissen sollten - 17.04.2026
    Foto: K+S Aktiengesellschaft

    K+S ist ein Rohstoffkonzern mit Fokus auf Kali- und Salzprodukte für Landwirtschaft (Düngemittel) und Industrie. Hauptprodukte: Kalidünger, Industriesalze, Auftausalz, Spezialsalze. Marktstellung: Einer der führenden Kaliproduzenten Europas. Wichtige Konkurrenten: Nutrien, Mosaic, Yara, ICL. Mögliche USPs: starke Position im europäischen Düngemittel- und Salzmarkt, eigene Lagerstätten, Logistiknetz in Europa.

    K+S Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 17.04.2026

    Die K+S Aktie notiert aktuell bei 14,400 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -4,57 % nachgegeben, was einem Verlust von -0,690  entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,20 %, geht es heute bei der K+S Aktie nach unten. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

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    Obwohl die K+S Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +13,81 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die K+S Aktie damit um -4,74 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,55 %. Im Jahr 2026 gab es für K+S bisher ein Plus von +22,01 %.

    K+S Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -4,74 %
    1 Monat -11,55 %
    3 Monate +13,81 %
    1 Jahr +11,05 %
    Stand: 17.04.2026, 15:06 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur K+S Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die aktuelle Kursentwicklung der K+S-Aktie, Divergenzen zu Mosaic und potenzielle Impulse. Shortseller-Positionen zeigen wechselnde Signale; die Zahlen am 11. Mai könnten den Kurs beeinflussen. Analysten sehen Kalipreise als Treiber, während 2025er Kennzahlen operativen Cashflow ausweisen, Verluste aber teils buchhalterisch bedingt sind. Werra/Bethune-Projekte bleiben relevant; Kursziele um 15 Euro werden diskutiert.

    Zur K+S Diskussion

    Informationen zur K+S Aktie

    Es gibt 179 Mio. K+S Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,65 Mrd. € wert.

    So schlagen sich die Wettbewerber von K+S

    The Mosaic, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,38 %. Nutrien notiert im Minus, mit -1,99 %.

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    Ob die K+S Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur K+S Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    K+S

    -3,25 %
    -9,67 %
    -16,13 %
    +13,81 %
    +11,05 %
    -20,61 %
    +76,33 %
    -24,94 %
    +775,82 %
    ISIN:DE000KSAG888WKN:KSAG88
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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