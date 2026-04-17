Evotec Aktie gewinnt an Wert - 17.04.2026

Die Evotec Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +2,71 % auf 5,6900€. Damit gewinnt die Aktie +0,1500 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,27 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Evotec Aktie. Nach einem Plus von +0,27 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 5,6900€, mit einem Plus von +2,71 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Evotec ist ein Wirkstoffforschungs- und Entwicklungsdienstleister für Pharma- und Biotechunternehmen. Kernleistungen: integrierte F&E-Plattformen, Wirkstoffsuche, präklinische Entwicklung, maßgeschneiderte Partnerschaften. Marktstellung: führender Player im Outsourcing von F&E. Wichtige Konkurrenten: Charles River, WuXi, Lonza. USP: breite Technologieplattform, skalierbare Allianzen, risiko-/erfolgsbasierte Modelle.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Evotec in den letzten drei Monaten Verluste von -10,32 % verkraften.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +25,11 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +32,72 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Evotec um +1,95 % gewonnen.

Evotec Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +25,11 % 1 Monat +32,72 % 3 Monate -10,32 % 1 Jahr -1,29 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Evotec Aktie

Stand: 17.04.2026, 15:06 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um starke Kursbewegungen nach auffälligem Kaufvolumen und erhöhte Volatilität bei rund 7 Euro, kurzfristige Gewinnmitnahmen sowie Erwartungen auf Rücksetzer. Diskutiert werden eine Berenberg‑Analyse, die Evotec wegen KI‑Geschäft als womöglich unterbewertet sieht, und Kritik an der Glaubwürdigkeit des Analysten. Weiterhin relevant: Meldungen zu Netto‑Leerverkäufen, Managementwechsel (COO) und Evotec Biologics' J.POD‑Kapazitätsstrategie als potenzielle fundamentale Katalysatoren.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Evotec eingestellt.

Informationen zur Evotec Aktie

Es gibt 178 Mio. Evotec Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,01 Mrd. € wert.

EQS Voting Rights Announcement: Evotec SE Evotec SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution 17.04.2026 / 10:55 CET/CEST Dissemination of a Voting …

EQS Voting Rights Announcement: Evotec SE Evotec SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution 17.04.2026 / 10:52 CET/CEST Dissemination of a Voting …

EQS Voting Rights Announcement: Evotec SE Evotec SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution 17.04.2026 / 10:50 CET/CEST Dissemination of a Voting …

So schlagen sich die Wettbewerber von Evotec

Lonza Group, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,53 %.

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Ob die Evotec Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Evotec Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.