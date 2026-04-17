    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTotalEnergies AktievorwärtsNachrichten zu TotalEnergies

    Besonders beachtet!

    1 Aufrufe 1 0 Kommentare 0 Kommentare

    TotalEnergies Aktie fällt auf 74,50€ - 17.04.2026

    Am heutigen Handelstag muss die TotalEnergies Aktie bisher Verluste von -3,25 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der TotalEnergies Aktie.

    Besonders beachtet! - TotalEnergies Aktie fällt auf 74,50€ - 17.04.2026
    Foto: Romain P19 - stock.adobe.com

    TotalEnergies ist ein integrierter Energie-Konzern (Öl, Gas, Strom, LNG, Chemie, erneuerbare Energien). Produkte: Kraftstoffe, Schmierstoffe, Petrochemie, Stromlösungen, Ladeinfrastruktur. Starke globale Marktstellung, v.a. in LNG und Raffinerie. Wichtige Konkurrenten: Shell, BP, ExxonMobil, Chevron, ENI. USP: hohe LNG-Exposure, schneller Ausbau erneuerbarer Energien, Multi-Energie-Strategie.

    TotalEnergies aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 17.04.2026

    Mit einer Performance von -3,25 % musste die TotalEnergies Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,68 %, geht es heute bei der TotalEnergies Aktie nach unten. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu TotalEnergies!
    Long
    68,29€
    Basispreis
    0,54
    Ask
    × 9,82
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    83,52€
    Basispreis
    1,07
    Ask
    × 9,62
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die TotalEnergies-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +36,18 % zu Buche.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -0,45 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,82 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von TotalEnergies einen Anstieg von +37,13 %.

    TotalEnergies Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -0,45 %
    1 Monat +6,82 %
    3 Monate +36,18 %
    1 Jahr +47,72 %
    Stand: 17.04.2026, 15:06 Uhr

    Informationen zur TotalEnergies Aktie

    Es gibt 2 Mrd. TotalEnergies Aktien. Damit ist das Unternehmen 165,27 Mrd. € wert.

    UBS stuft Totalenergies auf 'Buy'


    Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Totalenergies auf "Buy" mit einem Kursziel von 89 Euro belassen. Die wichtigsten Kennzahlen des Ölkonzerns für das erste Quartal 2026 hätten die durchschnittlichen Markterwartungen übertroffen, …

    JEFFERIES stuft Totalenergies auf 'Buy'


    Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Totalenergies vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 93 Euro belassen. Das Produktionswachstum des Ölkonzerns im ersten Quartal dürfte die Störungen durch den Nahost-Krieg kompensiert …

    So schlagen sich die Wettbewerber von TotalEnergies

    Chevron Corporation, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,24 %. ENI notiert im Minus, mit -4,47 %. Shell notiert im Minus, mit -3,98 %. Exxon Mobil verliert -3,27 %

    TotalEnergies Aktie jetzt kaufen?


    Ob die TotalEnergies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TotalEnergies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    TotalEnergies

    -5,05 %
    -0,45 %
    +6,82 %
    +36,18 %
    +47,72 %
    +31,73 %
    +100,60 %
    +118,47 %
    +558,65 %
    ISIN:FR0000120271WKN:850727
    TotalEnergies direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! TotalEnergies Aktie fällt auf 74,50€ - 17.04.2026 Am heutigen Handelstag muss die TotalEnergies Aktie bisher Verluste von -3,25 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der TotalEnergies Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     