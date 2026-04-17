TotalEnergies Aktie fällt auf 74,50€ - 17.04.2026

Mit einer Performance von -3,25 % musste die TotalEnergies Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,68 %, geht es heute bei der TotalEnergies Aktie nach unten. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

TotalEnergies ist ein integrierter Energie-Konzern (Öl, Gas, Strom, LNG, Chemie, erneuerbare Energien). Produkte: Kraftstoffe, Schmierstoffe, Petrochemie, Stromlösungen, Ladeinfrastruktur. Starke globale Marktstellung, v.a. in LNG und Raffinerie. Wichtige Konkurrenten: Shell, BP, ExxonMobil, Chevron, ENI. USP: hohe LNG-Exposure, schneller Ausbau erneuerbarer Energien, Multi-Energie-Strategie.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die TotalEnergies-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +36,18 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -0,45 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,82 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von TotalEnergies einen Anstieg von +37,13 %.

TotalEnergies Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -0,45 % 1 Monat +6,82 % 3 Monate +36,18 % 1 Jahr +47,72 %

Informationen zur TotalEnergies Aktie

Stand: 17.04.2026, 15:06 Uhr

Es gibt 2 Mrd. TotalEnergies Aktien. Damit ist das Unternehmen 165,27 Mrd. € wert.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Totalenergies auf "Buy" mit einem Kursziel von 89 Euro belassen. Die wichtigsten Kennzahlen des Ölkonzerns für das erste Quartal 2026 hätten die durchschnittlichen Markterwartungen übertroffen, …

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Totalenergies vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 93 Euro belassen. Das Produktionswachstum des Ölkonzerns im ersten Quartal dürfte die Störungen durch den Nahost-Krieg kompensiert …

So schlagen sich die Wettbewerber von TotalEnergies

Chevron Corporation, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,24 %. ENI notiert im Minus, mit -4,47 %. Shell notiert im Minus, mit -3,98 %. Exxon Mobil verliert -3,27 %

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Ob die TotalEnergies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TotalEnergies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.