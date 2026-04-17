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TotalEnergies Aktie fällt auf 74,50€ - 17.04.2026
Am heutigen Handelstag muss die TotalEnergies Aktie bisher Verluste von -3,25 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der TotalEnergies Aktie.
TotalEnergies ist ein integrierter Energie-Konzern (Öl, Gas, Strom, LNG, Chemie, erneuerbare Energien). Produkte: Kraftstoffe, Schmierstoffe, Petrochemie, Stromlösungen, Ladeinfrastruktur. Starke globale Marktstellung, v.a. in LNG und Raffinerie. Wichtige Konkurrenten: Shell, BP, ExxonMobil, Chevron, ENI. USP: hohe LNG-Exposure, schneller Ausbau erneuerbarer Energien, Multi-Energie-Strategie.
TotalEnergies aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 17.04.2026
Mit einer Performance von -3,25 % musste die TotalEnergies Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,68 %, geht es heute bei der TotalEnergies Aktie nach unten. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?
Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die TotalEnergies-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +36,18 % zu Buche.
Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -0,45 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,82 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von TotalEnergies einen Anstieg von +37,13 %.
TotalEnergies Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-0,45 %
|1 Monat
|+6,82 %
|3 Monate
|+36,18 %
|1 Jahr
|+47,72 %
Informationen zur TotalEnergies Aktie
Es gibt 2 Mrd. TotalEnergies Aktien. Damit ist das Unternehmen 165,27 Mrd. € wert.
UBS stuft Totalenergies auf 'Buy'
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Totalenergies auf "Buy" mit einem Kursziel von 89 Euro belassen. Die wichtigsten Kennzahlen des Ölkonzerns für das erste Quartal 2026 hätten die durchschnittlichen Markterwartungen übertroffen, …
JEFFERIES stuft Totalenergies auf 'Buy'
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Totalenergies vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 93 Euro belassen. Das Produktionswachstum des Ölkonzerns im ersten Quartal dürfte die Störungen durch den Nahost-Krieg kompensiert …
So schlagen sich die Wettbewerber von TotalEnergies
Chevron Corporation, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,24 %. ENI notiert im Minus, mit -4,47 %. Shell notiert im Minus, mit -3,98 %. Exxon Mobil verliert -3,27 %
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Ob die TotalEnergies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TotalEnergies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.