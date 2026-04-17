Commerzbank Aktie heute im Plus - 17.04.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von Commerzbank. Mit einer Performance von +2,88 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Commerzbank Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,03 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 35,74€, mit einem Plus von +2,88 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Die Commerzbank ist eine führende Geschäftsbank in Deutschland, spezialisiert auf den Mittelstand. Sie bietet umfassende Bankdienstleistungen an und hat eine starke Marktstellung im Firmenkundengeschäft. Hauptkonkurrenten sind Deutsche Bank und DZ Bank. Ihre Alleinstellungsmerkmale sind die starke Kundenbindung im Mittelstand und innovative digitale Lösungen.

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Commerzbank Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +1,02 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +2,05 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,57 %. Im Jahr 2026 gab es für Commerzbank bisher ein Minus von -2,71 %.

Commerzbank Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +2,05 % 1 Monat +7,57 % 3 Monate +1,02 % 1 Jahr +51,37 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Commerzbank Aktie

Stand: 17.04.2026, 15:06 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die mögliche Übernahme der Commerzbank durch UniCredit und Fragen zur Bewertung, Kritik am Anteilsverkauf des Bundes für 13,20 €, konträre fundamentale Einschätzungen (z. B. Kursziel 19 € vs. Erholungsprognosen), aktive Derivatewetten/Positionen sowie technische Zielmarken bei 36–40 € und Hinweise auf eine geänderte UniCredit-Strategie.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Commerzbank eingestellt.

Informationen zur Commerzbank Aktie

Es gibt 1 Mrd. Commerzbank Aktien. Damit ist das Unternehmen 39,95 Mrd. € wert.

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So schlagen sich die Wettbewerber von Commerzbank

BNP Paribas (A), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,18 %. Banco Santander notiert im Plus, mit +3,49 %. Deutsche Bank notiert im Plus, mit +2,78 %. ING Group legt um +1,22 % zu UniCredit notiert im Plus, mit +2,95 %.

Commerzbank Aktie jetzt kaufen?

Ob die Commerzbank Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Commerzbank Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.