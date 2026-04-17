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    Deutsche Lufthansa Aktie legt zu - 17.04.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Deutsche Lufthansa Aktie bisher um +3,34 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Deutsche Lufthansa Aktie.

    Besonders beachtet! - Deutsche Lufthansa Aktie legt zu - 17.04.2026
    Foto: Boris Roessler - dpa

    Die Deutsche Lufthansa ist eine der größten Netzwerk-Airlines Europas mit Fokus auf Passagier- und Frachtbeförderung, Wartung (Lufthansa Technik) und Catering. Kernprodukte sind Linienflüge, Premium-Services und MRO-Leistungen. Starke Stellung in Europa und im Star-Alliance-Verbund. Wichtige Konkurrenten: Air France-KLM, IAG, Ryanair, EasyJet, Emirates. USP: dichtes Hub-Netz, Premium-Marke, Technik-Know-how.

    Wie hat sich die Deutsche Lufthansa-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Die Deutsche Lufthansa Aktie kann am heutigen Handelstag um +3,34 % auf 7,8700 zulegen. Das sind +0,2540  mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Deutsche Lufthansa Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,98 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 7,8700, mit einem Plus von +3,34 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

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    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Deutsche Lufthansa Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -8,80 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Deutsche Lufthansa Aktie damit um -4,49 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,48 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Deutsche Lufthansa eine negative Entwicklung von -9,45 % erlebt.

    Deutsche Lufthansa Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -4,49 %
    1 Monat -1,48 %
    3 Monate -8,80 %
    1 Jahr +22,86 %
    Stand: 17.04.2026, 15:06 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Deutsche Lufthansa Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Lufthansa-Aktie: Streikwosten, steigendes Kerosin, Restrukturierung (CityLine-Stopp) und daraus resultierende Gewinnwarnungen, Kursziele und Short-Positionen. Analysten senken Zielwerte (z. B. JP Morgan). Größter Anteilseigner kritisiert Gewerkschaften. Insgesamt belastet Unsicherheit die Bewertung – fundamental und technisch.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Deutsche Lufthansa eingestellt.

    Zur Deutsche Lufthansa Diskussion

    Informationen zur Deutsche Lufthansa Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Deutsche Lufthansa Aktien. Damit ist das Unternehmen 9,32 Mrd. € wert.

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    Release according to Article 40 (1) of the WpHG (the German Securities Trading Act) with the objective of Europe-wide distribution


    Deutsche Lufthansa AG: Release according to Article 40 (1) of the WpHG (the German Securities Trading Act) with the objective of Europe-wide distribution 17. Apr 2026 / 13:36 CET/CEST, transmitted by GlobeNewswire. The issuer is solely …

    So schlagen sich die Wettbewerber von Deutsche Lufthansa

    Airbus, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +4,11 %. easyJet notiert im Plus, mit +3,65 %. Flutter Entertainment notiert im Plus, mit +1,61 %.

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    Ob die Deutsche Lufthansa Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutsche Lufthansa Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Deutsche Lufthansa

    +5,07 %
    -4,49 %
    -1,48 %
    -8,80 %
    +22,86 %
    -19,95 %
    -0,61 %
    -23,24 %
    +75,52 %
    ISIN:DE0008232125WKN:823212
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