Deutsche Bank Aktie gewinnt an Wert - 17.04.2026

Die Deutsche Bank Aktie notiert aktuell bei 28,70€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +2,78 % zugelegt, was einem Anstieg von +0,78 € entspricht. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Deutsche Bank Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,67 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 28,70€, mit einem Plus von +2,78 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Die Deutsche Bank ist ein globales Universalinstitut mit Fokus auf Investmentbanking, Firmen- und Privatkundengeschäft sowie Asset Management. Hauptleistungen: Finanzierung, Handel, Zahlungsverkehr, Vermögensverwaltung. Marktstellung: führend in Deutschland, bedeutend in Europa, global im Investmentbanking. Konkurrenten: JPMorgan, Goldman Sachs, UBS, BNP Paribas, Commerzbank. USP: starke Deutschland-Präsenz, Corporate- & FX-Kompetenz.

Obwohl sich die Deutsche Bank Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -15,15 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +0,25 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,41 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Deutsche Bank -15,15 % verloren.

Deutsche Bank Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +0,25 % 1 Monat +8,41 % 3 Monate -15,15 % 1 Jahr +34,66 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Deutsche Bank Aktie

Stand: 17.04.2026, 15:07 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung, Bewertung und Fundamentales der Deutsche Bank: Bullische Thesis wegen hoher Zinsen (starkes Zinsgeschäft) und erwarteter KI‑bedingter Kostensenkungen mit Ziel 100+, technischer Ausbruch über ~28,30 €; zugleich Diskussion über Widerstände/Käufermangel, Peer‑Trading‑Risiken, Q1‑Prognose +19%, Dividende 1,00 € und Wealth‑Management‑Expansion.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Deutsche Bank eingestellt.

Informationen zur Deutsche Bank Aktie

Es gibt 2 Mrd. Deutsche Bank Aktien. Damit ist das Unternehmen 54,18 Mrd. € wert.

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Bundesjustizministerin Stefanie Hubig sieht in den geplanten neuen Regeln für Verbraucherkredite einen großen Fortschritt. "Die Reform des Verbraucherkreditrechts ist eines der größten verbraucherpolitischen Gesetzgebungsvorhaben der letzten Jahre …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Barclays, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,50 %. BNP Paribas (A) notiert im Plus, mit +3,18 %. HSBC Holdings notiert im Plus, mit +1,67 %. Commerzbank legt um +2,94 % zu UBS Group notiert im Plus, mit +2,43 %.

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Ob die Deutsche Bank Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutsche Bank Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.