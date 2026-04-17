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    Deutsche Bank Aktie gewinnt an Wert - 17.04.2026

    Am 17.04.2026 ist die Deutsche Bank Aktie, bisher, um +2,78 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Deutsche Bank Aktie.

    Besonders beachtet! - Deutsche Bank Aktie gewinnt an Wert - 17.04.2026
    Foto: Hauke-Christian Dittrich - dpa

    Die Deutsche Bank ist ein globales Universalinstitut mit Fokus auf Investmentbanking, Firmen- und Privatkundengeschäft sowie Asset Management. Hauptleistungen: Finanzierung, Handel, Zahlungsverkehr, Vermögensverwaltung. Marktstellung: führend in Deutschland, bedeutend in Europa, global im Investmentbanking. Konkurrenten: JPMorgan, Goldman Sachs, UBS, BNP Paribas, Commerzbank. USP: starke Deutschland-Präsenz, Corporate- & FX-Kompetenz.

    Deutsche Bank Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 17.04.2026

    Die Deutsche Bank Aktie notiert aktuell bei 28,70 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +2,78 % zugelegt, was einem Anstieg von +0,78  entspricht. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Deutsche Bank Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,67 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 28,70, mit einem Plus von +2,78 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

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    Obwohl sich die Deutsche Bank Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -15,15 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +0,25 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,41 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Deutsche Bank -15,15 % verloren.

    Deutsche Bank Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,25 %
    1 Monat +8,41 %
    3 Monate -15,15 %
    1 Jahr +34,66 %
    Stand: 17.04.2026, 15:07 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Deutsche Bank Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung, Bewertung und Fundamentales der Deutsche Bank: Bullische Thesis wegen hoher Zinsen (starkes Zinsgeschäft) und erwarteter KI‑bedingter Kostensenkungen mit Ziel 100+, technischer Ausbruch über ~28,30 €; zugleich Diskussion über Widerstände/Käufermangel, Peer‑Trading‑Risiken, Q1‑Prognose +19%, Dividende 1,00 € und Wealth‑Management‑Expansion.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Deutsche Bank eingestellt.

    Zur Deutsche Bank Diskussion

    Informationen zur Deutsche Bank Aktie

    Es gibt 2 Mrd. Deutsche Bank Aktien. Damit ist das Unternehmen 54,18 Mrd. € wert.

    Deutsche Bank meldet Verstöße gegen Russland-Sanktionen


    Die Deutsche Bank hat einem Medienbericht zufolge Verstöße gegen Russland-Sanktionen zugegeben. So sollen Privatkunden mit russischem oder belarussischem Pass mehr Guthaben auf Konten oder Depots bei der Bank unterhalten haben, als ihnen erlaubt …

    Mehr Schutz vor Kredit-Schuldenfallen


    Bundesjustizministerin Stefanie Hubig sieht in den geplanten neuen Regeln für Verbraucherkredite einen großen Fortschritt. "Die Reform des Verbraucherkreditrechts ist eines der größten verbraucherpolitischen Gesetzgebungsvorhaben der letzten Jahre …

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Barclays, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,50 %. BNP Paribas (A) notiert im Plus, mit +3,18 %. HSBC Holdings notiert im Plus, mit +1,67 %. Commerzbank legt um +2,94 % zu UBS Group notiert im Plus, mit +2,43 %.

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    Ob die Deutsche Bank Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutsche Bank Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Deutsche Bank

    +2,99 %
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    +106,35 %
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    ISIN:DE0005140008WKN:514000
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    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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