Man sieht es nicht, man riecht es nicht, aber ohne Neodym würde in einem modernen Raumschiff – und tatsächlich auch in unserem Alltag auf der Erde – kaum ein Zahnrad in das andere eingreifen. Neodym, ein Element mit der Ordnungszahl 60, ist ein unsichtbares Kraftpaket, gehört zur Gruppe der Lanthanoide und wird unter dem Begriff der „Seltenen Erden“ zusammengefasst.

Dieser Name ist jedoch eine der großen Fehlbezeichnungen der Chemiegeschichte: Neodym ist in der Erdkruste fast so häufig anzutreffen wie Kupfer oder Nickel. Das Problem der Seltenen Erden ist nicht ihre Seltenheit, sondern ihre Verteilung. Neodym beispielsweise kommt fast nie in konzentrierten Adern vor, sondern ist fein verteilt in mineralischen Erzen gebunden. Seine Gewinnung ist deshalb ein industrieller Kraftakt, der Neodym zu einem der wertvollsten strategischen Rohstoffe des 21. Jahrhunderts macht.

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Neodym: Der unsichtbare Magnet-Rohstoff hinter Raumfahrt und Robotik

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