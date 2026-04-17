INDEX-FLASH
Stark im Plus - Iran: Straße von Hormus offen für Handelsschiffe
- Europäische Aktien steigen nach Deeskalationssignalen
- Dax gewinnt 2 Prozent und steigt auf 24.627 Punkte
- Hormus wieder offen, Ölpreise und Renditen fallen
FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX) - Die Aussicht auf eine Deeskalation des Iran-Krieges hat die europäischen Aktienmärkte am Freitag in die Höhe schnellen lassen. Der deutsche Leitindex Dax baute seine Tagesgewinne deutlich aus und gewann 2 Prozent auf 24.627 Punkte. Sein Eurozonen-Pendant, der EuroStoxx 50 , stieg um 1,8 Prozent.
Die Straße von Hormus "wird für die verbleibende Dauer des Waffenstillstands für alle Handelsschiffe vollständig geöffnet", teilte der iranische Außenminister Abbas Araghchi in einem Beitrag auf der Plattform X mit. Dadurch wurden die jüngsten Konjunktur- und Inflationssorgen stark gedämpft. Die Ölpreise und die Renditen sackten ab./la/he
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Ich habe noch nichts verkauft denn meine OS PK41MP / GV8T53 / UP13WN / und UG9ZKO haben eventuell die verursachten Verluste von DU92EM längst eingespielt . Also macht euch keine Sorgen meine Depots haben mittlereile eine 4 vorne stehen . Im übrigen hatte ich die OS alle gepostet auch per BM .
Deine Art hier ist nach unten kaum zu toppen.