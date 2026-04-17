UBS stuft NATIONAL GRID auf 'Sell'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für National Grid nach einigen Investoren-Meetings auf "Sell" mit einem Kursziel von 1160 Pence belassen. Noch sei zu früh, um über mögliche Verzögerungen beim Investitionsplan bis 2031 zu spekulieren, schrieb Mark Freshney in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Aktie des britischen Energieversorgers erscheine zwar teuer, die Papiere vergleichbarer Unternehmen seien es aber auch./rob/edh/laVeröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 20:56 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die National Grid Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,38 % und einem Kurs von 14,65EUR auf Tradegate (17. April 2026, 14:41 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Mark Freshney

Analysiertes Unternehmen: NATIONAL GRID

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 11,6

Kursziel alt: 11,6

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A

