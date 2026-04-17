Märkte drehen auf
Iran gibt Straße von Hormuz vorläufig frei - Öl fällt tief und Aktien ziehen an
Paukenschlag vor dem Wochenende. Der Iran gibt die Straße von Hormuz vorläufig frei. Nach der Ankündigung geht der Ölpreis auf Tauchstation und die Aktienmärkte atmen kräftig auf. Der DAX und die US-Indizes jubeln.
- Iran öffnet Straße von Hormus vorläufig für Schiffe
- Börsen atmen auf, DAX und US-Indizes deutlich im Plus
- Ölpreise fallen stark, Experten mahnen zu Vorsicht
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Die Hoffnung auf eine Entspannung im Nahen Osten hat den US-Börsen zum Wochenausklang neuen Schwung verliehen. Die Futures auf die großen Indizes legten am Freitag deutlich zu, nachdem der Iran die strategisch wichtige Straße von Hormus wieder für den internationalen Schiffsverkehr geöffnet hat.
Der DAX zieht über 2 Prozent ins Plus und auch in den USA jubeln die Anleger. Futures auf den Dow Jones Industrial Average stiegen um 1,1 Prozent, während der S&P 500 um 0,7 Prozent zulegte. Auch der technologielastige Nasdaq-100 verzeichnete ein Plus von 0,8 Prozent. Damit knüpfen die Märkte an eine ohnehin starke Woche an. Die Ölpreise hingegen geraten kräftig unter Druck und verlieren erneut zweistellig.
Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge
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