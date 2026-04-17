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    Märkte drehen auf

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    Iran gibt Straße von Hormuz vorläufig frei - Öl fällt tief und Aktien ziehen an

    Paukenschlag vor dem Wochenende. Der Iran gibt die Straße von Hormuz vorläufig frei. Nach der Ankündigung geht der Ölpreis auf Tauchstation und die Aktienmärkte atmen kräftig auf. Der DAX und die US-Indizes jubeln.

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    Märkte drehen auf - Iran gibt Straße von Hormuz vorläufig frei - Öl fällt tief und Aktien ziehen an
    Foto: DALL-E

    Die Hoffnung auf eine Entspannung im Nahen Osten hat den US-Börsen zum Wochenausklang neuen Schwung verliehen. Die Futures auf die großen Indizes legten am Freitag deutlich zu, nachdem der Iran die strategisch wichtige Straße von Hormus wieder für den internationalen Schiffsverkehr geöffnet hat.

    Der DAX zieht über 2 Prozent ins Plus und auch in den USA jubeln die Anleger. Futures auf den Dow Jones Industrial Average stiegen um 1,1 Prozent, während der S&P 500 um 0,7 Prozent zulegte. Auch der technologielastige Nasdaq-100 verzeichnete ein Plus von 0,8 Prozent. Damit knüpfen die Märkte an eine ohnehin starke Woche an. Die Ölpreise hingegen geraten kräftig unter Druck und verlieren erneut zweistellig.

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    Auslöser der Bewegung ist eine überraschend klare Botschaft aus Teheran. Der iranische Außenminister Seyed Abbas Araghchi erklärte, die Durchfahrt durch die Straße von Hormus sei im Zuge der vereinbarten Waffenruhe im Libanon "vollständig geöffnet". Die Route gilt als eine der wichtigsten Handelsadern für den globalen Energie- und Warenverkehr.

    Die Öffnung erfolgt im Kontext einer zehntägigen Waffenruhe zwischen Israel und dem Libanon, die zuvor von Donald Trump öffentlich bestätigt worden war. Der US-Präsident zeigte sich zudem optimistisch, dass der Konflikt mit dem Iran "bald beendet" sein könnte.

    Diese Signale haben an den Finanzmärkten eine spürbare Erleichterung ausgelöst. Bereits in den vergangenen Tagen hatten die großen Indizes neue Höchststände erreicht. Auf Wochensicht legte der DAX um 3,3 Prozent zu, der Dow Jones um 1,4 Prozent während der S&P 500 und der Nasdaq sogar um 3,3 beziehungsweise 5,2 Prozent kletterten.

    Doch nicht alle Marktbeobachter teilen den Optimismus uneingeschränkt. Liz Ann Sonders, Chef-Anlagestrategin bei Charles Schwab, mahnt zur Vorsicht. Die Geschwindigkeit der Rally werfe Fragen nach ihrer Tragfähigkeit auf.

    Innerhalb weniger Tage seien neue Rekordstände erreicht worden – ohne eine ausreichend breite Marktteilnahme im Hintergrund. Für eine nachhaltige Aufwärtsbewegung brauche es jedoch genau diese Unterstützung aus verschiedenen Sektoren und Anlageklassen.

    Sonders rät Investoren daher, sich nicht von kurzfristiger Euphorie leiten zu lassen. Stattdessen sollten sie auf bewährte Prinzipien wie Diversifikation setzen und die aktuell erhöhte Volatilität aktiv nutzen – etwa durch regelmäßige Anpassungen der Portfolio-Gewichtung.

    Ausblick:

    Die Märkte stehen an einem sensiblen Punkt. Geopolitische Entspannung könnte den nächsten Aufwärtsschub liefern – doch die Rally bleibt fragil. Entscheidend wird sein, ob den politischen Signalen auch nachhaltige Fortschritte folgen.

    Fazit:

    Die Börsen feiern die Hoffnung auf Frieden. Doch zwischen kurzfristiger Erleichterung und langfristiger Stabilität liegt weiterhin ein komplizierter Weg. Anleger tun gut daran, optimistisch – aber wachsam zu bleiben.

    Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

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    Verfasst vonRedakteurMarkus Weingran
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