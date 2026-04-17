Kullmann bleibt Evonik-Chef - Rauch neuer Finanzvorstand
- Christian Kullmann Vertrag bis 2030 verlängert
- Michael Rauch wird neuer Finanzvorstand bei Evonik
- Rauch war lange bei Henkel und Compugroup Medical
ESSEN (dpa-AFX) - Christian Kullmann bleibt an der Spitze des Chemiekonzerns Evonik . Der Aufsichtsrat entschied, den Vertrag des Vorstandsvorsitzenden bis 2030 verlängern zu wollen, wie das Unternehmen am Freitag in Essen mitteilte. Kullmann führt Evonik seit 2017. In einer außerordentlichen Sitzung berief das Gremium zudem Michael Rauch zum neuen Finanzvorstand. Beide Entscheidungen seien einstimmig gefallen.
Mit Rauch hat Evonik einen Nachfolger für Maike Schuh gefunden, die Evonik Mitte September vergangenen Jahres auf eigenen Wunsch verlassen hatte. Seitdem führte Konzernchef Kullmann das Finanzressort kommissarisch. Rauch war unter anderem 16 Jahre in verschiedenen Position bei Henkel tätig. Zudem war er Finanzvorstand und später Konzernchef bei Compugroup Medical ./nas/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Evonik Industries Aktie
Die Evonik Industries Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,68 % und einem Kurs von 66,46 auf Tradegate (17. April 2026, 15:26 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Evonik Industries Aktie um 0,00 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +18,98 %.
Die Marktkapitalisierung von Evonik Industries bezifferte sich zuletzt auf 7,92 Mrd..
Evonik Industries zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,8300 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 16,333EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 14,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 20,000EUR was eine Bandbreite von -17,60 %/+17,72 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Evonik Industries - EVNK01 - DE000EVNK013
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Der Evonik-Kurs läuft jetzt richtig gut, schöne Hausse in der Aktie. Aber die Bäume wachsen ja bekanntlich nicht in den Himmel. Bleibt abzuwarten ob sich der Kurs jetzt nachhaltig mehr nach oben hin orientieren wird. Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/smile.gif
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Markteinführung von Protectosil ECO-TRETE® ANTIGRAFFITI – der neuen PFAS-alternativen Anti-Graffiti-Lösung.
Langanhaltender, silan-basierter Oberflächenschutz für mühelose, rückstandsfreie Graffitientfernung.
Produktpräsentation auf der EUROCOAT in Paris.