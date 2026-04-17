Bullenpower: Goldpreis springt auf 4.853,96 USD

+1,33 %

USD

Gold Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +2,56 % 1 Monat -4,29 % 3 Monate +2,89 % 1 Jahr +43,77 %

Mit einem kräftigen Anstieg vonerreicht Gold 4.853,96. Händler sprechen von einer dynamischen Rally, die durch zunehmendes Kaufinteresse gestützt wird. Der Markt zeigt damit klare Stärke.

Zur Veranschaulichung: Vor 1 Jahr notierte Gold bei 3.376,11USD. Aus einer Anlage von 10.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 4.853,96USD ein Wert von 14.377,4USD geworden – ein Gewinn von +43,77 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold

Das Anleger-Sentiment zu Gold im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt mit einer vorsichtigen Aufwärts-Tendenz. Technisch gilt 4800–4900 als Unterstützung, 5000 als wichtiger Widerstand; ein Durchbruch über 5000 könnte weiteres Aufwärtsmomentum signalisieren. Einige erwarten Rücksetzer, andere Aufwärtsimpulse, beeinflusst von Ölpreis, Dollarentwicklung und geopolitischen Signalen (Iran, Trump).