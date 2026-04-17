Goldpreis
Bullenpower: Goldpreis springt auf 4.853,96 USD
Gold im Höhenflug: +1,33 % plus, aktuell 4.853,96 USD.
Gold Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+2,56 %
|1 Monat
|-4,29 %
|3 Monate
|+2,89 %
|1 Jahr
|+43,77 %
Zur Veranschaulichung: Vor 1 Jahr notierte Gold bei 3.376,11USD. Aus einer Anlage von 10.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 4.853,96USD ein Wert von 14.377,4USD geworden – ein Gewinn von +43,77 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold
Das Anleger-Sentiment zu Gold im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt mit einer vorsichtigen Aufwärts-Tendenz. Technisch gilt 4800–4900 als Unterstützung, 5000 als wichtiger Widerstand; ein Durchbruch über 5000 könnte weiteres Aufwärtsmomentum signalisieren. Einige erwarten Rücksetzer, andere Aufwärtsimpulse, beeinflusst von Ölpreis, Dollarentwicklung und geopolitischen Signalen (Iran, Trump).
Zur Gold Diskussion
Informationen zu Gold
Gold zählt zu den ältesten Wertspeichern der Welt. Der Preis wird stark von Inflation, Zinsen und geopolitischen Krisen beeinflusst. Anleger nutzen Gold zur Diversifikation und als Absicherung gegen Währungsrisiken. Gehandelt wird es an Terminbörsen und in Form von Barren, Münzen oder ETFs.
ETCs auf Gold
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|374,00EUR
|+0,67 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|132,56EUR
|+1,38 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|274,88EUR
|+1,18 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|424,46EUR
|+4,52 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|112,09EUR
|+2,77 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|643,70EUR
|+3,24 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|391,96EUR
|+0,62 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|79,65EUR
|+0,89 %
|Long
|1
|0,00
|131,98EUR
|+0,93 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|8,989EUR
|-0,65 %
Ob ein Investment in Gold sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Gold berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Gold-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.