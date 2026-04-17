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    Europäischer Gaspreis fällt stark - Straße von Hormus frei

    Für Sie zusammengefasst
    • Erdgaspreis fällt nach Öffnung der Straße von Hormus
    • TTF-Kontrakt verliert mehr als neun Prozent auf 38,54
    • Preis stieg im März durch Blockade auf rund 74 Euro
    Europäischer Gaspreis fällt stark - Straße von Hormus frei
    Foto: Siarhei - 356130783

    AMSTERDAM (dpa-AFX) - Der Preis für europäisches Erdgas ist am Freitag nach Meldungen über eine freie Fahrt von Handelsschiffen durch die Straße von Hormus deutlich gefallen. An der Börse in Amsterdam gab die Notierung für den richtungweisenden Erdgas-Terminkontrakt TTF zur Lieferung in einem Monat um mehr als 9 Prozent auf 38,54 Euro je Megawattstunde (MWh) nach.

    Die Straße von Hormus sei für alle Handelsschiffe für die verbleibende Dauer des Waffenstillstands "vollständig geöffnet", teilte der iranische Außenminister Abbas Araghchi in einem Beitrag auf der Online-Plattform x mit.

    Der Iran-Krieg und die faktische Blockade der wichtigen Handelsrouten von den Fördergebieten am Persischen Golf durch die Straße von Hormus hatte den Gaspreis im März zeitweise auf 74 Euro je Megawattstunde getrieben. Vor dem Beginn des Iran-Kriegs lag der Preis bei etwa 31 Euro./jkr/he





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