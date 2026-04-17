SNP: Bestes erstes Quartal nach 3 Rekordjahren – Erfolg setzt sich fort
SNP startet mit einem historischen Rekordquartal ins neue Jahr: Umsatz, EBIT und Marge steigen deutlich – und trotz unsicherer Konjunktur bleibt der Ausblick für 2026 optimistisch.
Foto: lightpoet - stock.adobe.com
- SNP meldet das beste erste Quartal in der Firmengeschichte nach drei Rekordjahren in Folge
- Der Konzernumsatz stieg um ca. 19 % auf rund 79 Mio. € im Vergleich zu 66,5 Mio. € im Vorjahr
- Das EBIT erhöhte sich um ca. 90 % auf rund 15 Mio. €, gegenüber 7,9 Mio. € im ersten Quartal 2025
- Die EBIT-Marge verbesserte sich auf über 19 %, im Vorjahr lag sie bei 11,9 %
- Der Auftragseingang lag bei etwa 87 Mio. €, im Vergleich zu 75,4 Mio. € im Vorjahr
- Trotz wirtschaftlicher Unsicherheiten bestätigt SNP den Ausblick für 2026 mit mittlerem bis oberen einstelligen Umsatzwachstum und niedrig zweistelligem EBIT-Wachstum
Der nächste wichtige Termin, Hauptversammlung, bei SNP Schneider-Neureither & Partner ist am 17.06.2026.
Der Kurs von SNP Schneider-Neureither & Partner lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 84,10EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,57 % im Plus.
+1,21 %
+3,47 %
+3,47 %
+7,46 %
+25,15 %
+182,43 %
+40,86 %
+172,14 %
+277,43 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte