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    SNP: Bestes erstes Quartal nach 3 Rekordjahren – Erfolg setzt sich fort

    SNP startet mit einem historischen Rekordquartal ins neue Jahr: Umsatz, EBIT und Marge steigen deutlich – und trotz unsicherer Konjunktur bleibt der Ausblick für 2026 optimistisch.

    SNP: Bestes erstes Quartal nach 3 Rekordjahren – Erfolg setzt sich fort
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com
    • SNP meldet das beste erste Quartal in der Firmengeschichte nach drei Rekordjahren in Folge
    • Der Konzernumsatz stieg um ca. 19 % auf rund 79 Mio. € im Vergleich zu 66,5 Mio. € im Vorjahr
    • Das EBIT erhöhte sich um ca. 90 % auf rund 15 Mio. €, gegenüber 7,9 Mio. € im ersten Quartal 2025
    • Die EBIT-Marge verbesserte sich auf über 19 %, im Vorjahr lag sie bei 11,9 %
    • Der Auftragseingang lag bei etwa 87 Mio. €, im Vergleich zu 75,4 Mio. € im Vorjahr
    • Trotz wirtschaftlicher Unsicherheiten bestätigt SNP den Ausblick für 2026 mit mittlerem bis oberen einstelligen Umsatzwachstum und niedrig zweistelligem EBIT-Wachstum

    Der nächste wichtige Termin, Hauptversammlung, bei SNP Schneider-Neureither & Partner ist am 17.06.2026.

    Der Kurs von SNP Schneider-Neureither & Partner lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 84,10EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,57 % im Plus.


    SNP Schneider-Neureither & Partner

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    ISIN:DE0007203705WKN:720370
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