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    Region um St. Petersburg will Reservisten für Drohnenabwehr

    Für Sie zusammengefasst
    • Reservisten für Flugabwehrverträge angeworben
    • Mobile Feuertrupps an Betrieben und Infrastruktur
    • Dreijahresvertrag mit zwei bis sechs Monaten Dienst
    Region um St. Petersburg will Reservisten für Drohnenabwehr
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    ST. PETERSBURG (dpa-AFX) - Vor dem Hintergrund vermehrter ukrainischer Gegenangriffe mit Drohnen haben Behörden im Gebiet um Russlands Millionenmetropole St. Petersburg Reservisten zum Vertragsschluss bei der Flugabwehr aufgerufen. Es sei die Entscheidung getroffen worden, zusätzliche mobile Feuertrupps auf dem Gelände von Unternehmen und kritischer Infrastruktur zu stationieren, schrieb der Gouverneur der Region Leningrad, Alexander Drosdenko, bei Telegram.

    Drosdenko wandte sich an Einwohner mit militärischer Erfahrung. Behörden würden einen Dreijahresvertrag anbieten. Er sprach auch von mindestens zwei und maximal sechs Monaten Dienstzeit in einer Kaserne.

    Schon im vergangenen Oktober hatte die russische Tageszeitung "Kommersant" vom Einsatz einer ersten Reservisten-Einheit zur Abwehr ukrainischer Drohnen im Gebiet Leningrad berichtet. Zugleich verabschiedete das russische Parlament im Eilverfahren ein Gesetz, um dieses neue Modell zum Schutz strategisch wichtiger Objekte durch Reservisten zu legalisieren.

    Die Ukraine verteidigt sich mit westlicher Hilfe seit mehr als vier Jahren gegen eine großangelegte russische Invasion. Als Teil ihres Abwehrkampfes greift sie immer wieder die russische Ölindustrie an, die für Moskaus Finanzierung des Kriegs wichtig ist. Die wichtigen Ölhäfen Primorsk und Ust-Luga sowie die Großraffinerie Kirischi im Gebiet Leningrad waren mehrfach Ziel ukrainischer Angriffe. Der Flughafen St. Petersburg muss immer wieder seinen Betrieb vorübergehend einstellen, wenn die Flugabwehr aktiv ist./ksr/DP/stw






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