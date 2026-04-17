Region um St. Petersburg will Reservisten für Drohnenabwehr

ST. PETERSBURG (dpa-AFX) - Vor dem Hintergrund vermehrter ukrainischer Gegenangriffe mit Drohnen haben Behörden im Gebiet um Russlands Millionenmetropole St. Petersburg Reservisten zum Vertragsschluss bei der Flugabwehr aufgerufen. Es sei die Entscheidung getroffen worden, zusätzliche mobile Feuertrupps auf dem Gelände von Unternehmen und kritischer Infrastruktur zu stationieren, schrieb der Gouverneur der Region Leningrad, Alexander Drosdenko, bei Telegram.

Drosdenko wandte sich an Einwohner mit militärischer Erfahrung. Behörden würden einen Dreijahresvertrag anbieten. Er sprach auch von mindestens zwei und maximal sechs Monaten Dienstzeit in einer Kaserne.