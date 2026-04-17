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    Weitere Rekorde - Straße von Hormus offen

    Für Sie zusammengefasst
    • Ölpreise und Renditen fallen nach Öffnung
    • Nasdaq 100 und S&P 500 erreichen weiterhin Rekorde
    • Straße von Hormus wieder frei dämpft Unsicherheit
    Aktien New York - Weitere Rekorde - Straße von Hormus offen
    Foto: Sophie Backes - unsplash

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die Nachricht von der Öffnung der Straße von Hormus treibt am Freitag zum Ende einer starken Woche den US-Aktienmarkt weiter in die Höhe. Der US-Iran-Konflikt verliert etwas an Schärfe. Durch die Meerenge verläuft eine wichtige Handelsroute für die Weltwirtschaft, die wegen des Iran-Kriegs zuletzt weitgehend blockiert war.

    Die Straße von Hormus "wird für die verbleibende Dauer des Waffenstillstands für alle Handelsschiffe vollständig geöffnet", teilte der iranische Außenminister Abbas Araghchi in einem Beitrag auf der Plattform X mit. Dadurch wurden die jüngsten Konjunktur- und Inflationssorgen stark gedämpft. Die Ölpreise und die Renditen sackten ab. Ölaktien wie Chevron , ExxonMobil und ConocoPhillips verloren teils mehr als 6 Prozent.

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    Der technologielastige Nasdaq 100 sowie der marktbreite S&P 500 schraubten ihre jüngsten Rekorde gleich zum Auftakt weiter hinauf. Der Nasdaq 100 gewann zuletzt 0,84 Prozent auf 26.555 Punkte, der S&P 500 stieg um 0,85 Prozent auf 7.101 Zähler. Unter den Magnificent 7 verbuchten Apple und Tesla Aufschläge von an die 2 Prozent.

    Für den Leitindex Dow Jones Industrial ging es um 1,32 Prozent auf 49.222 Punkte hoch. Bis zu seinem Rekord bei über 50.500 Punkten hat er noch etwas Luft. Boeing hatten im Dow am Freitag die Nase mit einem Zuwachs von mehr als 4 Prozent vorn.

    Die Netflix -Aktien sackten nach der Veröffentlichung eines enttäuschenden Ausblicks um 10 Prozent ab. Der Streamingkonzern stellte fürs laufende Quartal weniger operativen Gewinn in Aussicht als von Analysten erwartet. Sie waren von höheren Gewinnen nach der Aufgabe von Netflix im Bieterkampf um das Hollywood-Urgestein Warner Brothers ausgegangen. Einige Investoren hätten außerdem auf größere Aktienrückkäufe und ein höheres Margenziel im Gesamtjahr gehofft, was nun aber beides ausbleibe, schrieb die Citigroup.

    Alcoa konnte mit Quartalszahlen nicht überzeugen. Der Aluminium-Konzern habe die Erwartungen vor allem beim bereinigten operativen Ergebnis (ber. Ebitda) verfehlt, schrieben die Experten von JPMorgan . Der Aluminiumabsatz leide neben der Saisonalität unter anderem auch unter den Folgen des Iran-Kriegs. Die Alcoa-Aktien büßten fast 8 Prozent ein.

    Die Papiere von Autoliv schnellten um rund 9 Prozent nach oben. Der schwedisch-amerikanische Hersteller von Auto-Sicherheitssystemen übertraf im ersten Quartal die Markterwartungen./ajx/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Tesla Aktie

    Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,63 % und einem Kurs von 227,3 auf Tradegate (17. April 2026, 16:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um +10,24 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,56 %.

    Die Marktkapitalisierung von Tesla bezifferte sich zuletzt auf 1,26 Bil..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 363,67USD. Von den letzten 6 Analysten der Tesla Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 145,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 500,00USD was eine Bandbreite von -56,91 %/+48,59 % bedeutet.




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