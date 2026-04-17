Trump
USA bleiben bei ihrer Seeblockade des Iran
- Trump hält Seeblockade bei Schiffen mit Iranbezug
- Blockade gilt bis Verhandlungsabschluss mit Teheran
- Trotz angekündigter Öffnung der Straße von Hormus
WASHINGTON (dpa-AFX) - Trotz der vom Iran angekündigten Öffnung der Straße von Hormus hält US-Präsident Donald Trump an seiner Seeblockade für Schiffe mit einem iranischen Hafen als Start oder Ziel fest. Diese solle bestehen bleiben, bis die Verhandlungen mit Teheran abgeschlossen seien, schrieb er auf seiner Plattform Truth Social./ngu/DP/stw
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Frieden? Klar, deswegen donnern auch den ganzen Tag Militärflugzeuge über mein Haus. US Bomber, US Transportflugzeuge, Hubschrauber usw, so viel wie noch nie. Die ganzen großen Teile wie B52 und B1B, Tarnkappenbomber und und und , die braucht man sicher für den Frieden. Voll die Lachnummer.
Für alle "verprügelten" Ölbullen der letzten Tage eine interessante Nachricht.