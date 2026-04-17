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    Dow - Aktie rauscht in die Tiefe - 17.04.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Dow Aktie bisher Verluste von -11,71 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Dow Aktie.

    Besonders beachtet! - Dow - Aktie rauscht in die Tiefe - 17.04.2026
    Foto: adobe.stock.com

    Dow ist ein global führendes Chemieunternehmen, das Kunststoffe, Chemikalien und landwirtschaftliche Produkte herstellt. Es hat eine starke Marktstellung in über 160 Ländern. Hauptkonkurrenten sind BASF, DuPont und LyondellBasell. Dow überzeugt durch Innovationskraft, nachhaltige Lösungen und ein breites Produktportfolio.

    Wie hat sich die Dow-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Die Dow Aktie ist bisher um -11,71 % auf 29,64 gefallen. Das sind -3,93  weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,97 %, geht es heute bei der Dow Aktie nach unten. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

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    Obwohl die Dow Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +42,25 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Dow Aktie damit um -8,45 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,14 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Dow eine positive Entwicklung von +69,14 % erlebt.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,93 % geändert.

    Dow Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -8,45 %
    1 Monat -4,14 %
    3 Monate +42,25 %
    1 Jahr +39,32 %
    Stand: 17.04.2026, 16:00 Uhr

    Informationen zur Dow Aktie

    Es gibt 720 Mio. Dow Aktien. Damit ist das Unternehmen 21,74 Mrd.EUR € wert.

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    Ob die Dow Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Dow Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Dow

    -11,78 %
    -10,63 %
    -5,96 %
    +43,84 %
    +38,58 %
    -33,29 %
    -37,06 %
    -40,22 %
    ISIN:US2605571031WKN:A2PFRC
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