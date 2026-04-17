Börsenstart USA - 17.04. - Dow Jones stark +1,55 %

Der Dow Jones steht bei 49.326,62 PKT und gewinnt bisher +1,55 %.

Top-Werte: Boeing +4,06 %, Sherwin-Williams +2,93 %, American Express +2,53 %, The Home Depot +2,44 %, Salesforce +2,31 %

Flop-Werte: Chevron Corporation -4,55 %, Verizon Communications -1,27 %, Johnson & Johnson -0,66 %, Walmart -0,43 %, Cisco Systems -0,20 %

Der US Tech 100 steht bei 26.546,99 PKT und gewinnt bisher +0,85 %.

Top-Werte: Microstrategy (Doing business Strategy) (A) +10,31 %, Shopify +3,06 %, DoorDash Registered (A) +3,04 %, ASML Holding NV NY +2,92 %, Ferrovial +2,80 %

Flop-Werte: Diamondback Energy -7,73 %, Baker Hughes Company Registered (A) -3,28 %, Exelon -3,04 %, Netflix -1,75 %, American Electric Power -1,57 %

Der S&P 500 bewegt sich bei 7.107,12 PKT und steigt um +0,93 %.

Top-Werte: United Airlines Holdings +9,57 %, Southwest Airlines +7,92 %, Royal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group) +7,91 %, Norwegian Cruise Line +7,70 %, Carnival Corporation +7,35 %

Flop-Werte: Dow -11,71 %, Lyondellbasell Industries -11,31 %, APA Corporation -10,69 %, CF Industries Holdings -10,59 %, Valero Energy -8,07 %