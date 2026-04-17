JPMORGAN stuft Axa auf 'Overweight'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Axa von 48 auf 47 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Vor den Quartalszahlen des Versicherers habe er einige Änderungen an seinem Bewertungsmodell vorgenommen, schrieb Farooq Hanif in einer am Freitag vorliegenden Studie. Daraus resultierten seine um bis zu 3 Prozent reduzierten Gewinnprognosen (bereinigtes EPS) für die Jahre 2026 bis 2028./rob/edh/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2026 / 10:36 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2026 / 10:37 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2026 / 10:36 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2026 / 10:37 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die AXA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,11 % und einem Kurs von 42,78EUR auf Tradegate (17. April 2026, 15:55 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Farooq Hanif
Analysiertes Unternehmen: Axa
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 47
Kursziel alt: 48
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Farooq Hanif
Analysiertes Unternehmen: Axa
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 47
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