JPMORGAN stuft Axa auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Axa von 48 auf 47 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Vor den Quartalszahlen des Versicherers habe er einige Änderungen an seinem Bewertungsmodell vorgenommen, schrieb Farooq Hanif in einer am Freitag vorliegenden Studie. Daraus resultierten seine um bis zu 3 Prozent reduzierten Gewinnprognosen (bereinigtes EPS) für die Jahre 2026 bis 2028./rob/edh/laVeröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2026 / 10:36 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2026 / 10:37 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AXA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,11 % und einem Kurs von 42,78EUR auf Tradegate (17. April 2026, 15:55 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Farooq Hanif

Analysiertes Unternehmen: Axa

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 47

Kursziel alt: 48

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 47,00 € , was eine Steigerung von +11,14% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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