    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPSI AG AktievorwärtsNachrichten zu PSI AG
    125 Aufrufe 125 0 Kommentare 0 Kommentare

    Fokus Aktien mit extremen Handelsvolumen am Freitag, den 17.04.2026

    Fokus Aktien mit extremen Handelsvolumen am Freitag, den 17.04.2026
    Foto: Schöning - picture alliance / Bildagentur-online

    Liebe wallstreetONLINE Nutzer,

    wir stellen Ihnen die Aktien vor, die am Freitag dem 17.04.2026 eine starke relative Handelsaktivität verzeichnen.
    Eine Aktie, die trendet, weist eine generelle erhöhte Handelsaktivität auf, charakterisiert über ein erhöhtes Handelsvolumen. Eine stärkere Handelsaktivität (rVol) gibt Hinweise auf News, Adhocs, politische oder regulatorische Neuigkeiten, nach denen Anlager:innen ihre Strategie ausrichten können. Trendaktien schaut bis zu 5 Handelstage zurück einschließlich heute.

    Von Montag bis Freitag stellen wir Ihnen jeweils um 16:00 die interessantesten Werte vor. Abonnieren Sie jetzt den Autor um stets auf dem Laufenden zu sein.

    Viel Spaß beim Gebrauch dieser übersichtlichen, kumulierten Wertpapier Darstellung!

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Verisure Plc EO -,001!
    Long
    9,12€
    Basispreis
    1,64
    Ask
    × 11,13
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    10,93€
    Basispreis
    0,41
    Ask
    × 8,85
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Chartvergleich
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    wO Chartvergleich ist ein Format von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte mit klarem Schwerpunkt auf Charts und Performance-Vergleiche. Im Fokus stehen technische Entwicklungen und Kursverläufe einer breiten Auswahl an Aktien und Indizes. So erhalten Anleger schnell einen Überblick über auffällige Bewegungen und spannende charttechnische Signale.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von wO Chartvergleich
    14 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Fokus Aktien mit extremen Handelsvolumen am Freitag, den 17.04.2026 Liebe wallstreetONLINE Nutzer, wir stellen Ihnen die Aktien vor, die am Freitag dem 17.04.2026 eine starke relative Handelsaktivität verzeichnen. Eine Aktie, die trendet, …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     