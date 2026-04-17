DZ Bank hebt Fuchs auf 'Halten' und fairen Wert auf 40 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur FUCHS Pref Aktie

Die FUCHS Pref Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,57 % und einem Kurs von 38,80 auf Tradegate (17. April 2026, 16:23 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der FUCHS Pref Aktie um +2,70 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +16,73 %.

Die Marktkapitalisierung von FUCHS Pref bezifferte sich zuletzt auf 2,54 Mrd..

FUCHS Pref zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2100 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 49,40EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 55,00EUR was eine Bandbreite von +3,20 %/+41,90 % bedeutet.