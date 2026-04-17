ANALYSE-FLASH
DZ Bank hebt Fuchs auf 'Halten' und fairen Wert auf 40 Euro
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat Fuchs von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft und den fairen Wer von 36 auf 40 Euro angehoben. Die neue Strategie des Schmierstoffherstellers priorisiere margenstarke Wachstumsfelder und untermauere die ehrgeizigen Ziele bis zum Jahr 2031, schrieb Peter Spengler in seiner am Freitag vorliegenden Neubewertung. Allerdings stehe das Unternehmen vor Herausforderungen wie dem schwachen Industrietrend in Europa und dem Transformationsdruck im Automobilsektor./rob/gl/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2026 / 13:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2026 / 14:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur FUCHS Pref Aktie
Die FUCHS Pref Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,57 % und einem Kurs von 38,80 auf Tradegate (17. April 2026, 16:23 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der FUCHS Pref Aktie um +2,70 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +16,73 %.
Die Marktkapitalisierung von FUCHS Pref bezifferte sich zuletzt auf 2,54 Mrd..
FUCHS Pref zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2100 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 49,40EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 55,00EUR was eine Bandbreite von +3,20 %/+41,90 % bedeutet.
Analyst: DZ Bank
Kursziel: 40 Euro
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Community Beiträge zu FUCHS Pref - A3E5D6 - DE000A3E5D64
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