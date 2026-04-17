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    Loar Holdings Inc. gibt Datum und Uhrzeit der Telefonkonferenz zur Erörterung der Ergebnisse des ersten Quartals 2026 bekannt

    Loar Holdings Inc. gibt Datum und Uhrzeit der Telefonkonferenz zur Erörterung der Ergebnisse des ersten Quartals 2026 bekannt
    Foto: adobe.stock.com

    WHITE PLAINS, NY / ACCESS Newswire / 17. April 2026 / Loar Holdings Inc. (NYSE:LOAR) wird am Donnerstag, den 7. Mai 2026, vor Börseneröffnung die Ergebnisse für das erste Quartal 2026 bekannt geben.

     

    Eine Telefonkonferenz wird um 10:30 Uhr Eastern Time (16:30 Uhr MEZ) stattfinden. Um an der Telefonkonferenz teilzunehmen, wählen Sie bitte +1 877-407-0670/+1 215-268-9902. Internationale Teilnehmer finden eine Liste der gebührenfreien Nummern hier. Eine Audio-Liveübertragung wird auch unter folgendem Link sowie über die Rubrik „Investor“ auf der Website von Loar Holdings (https://ir.loargroup.com) verfügbar sein.

     

    Der Webcast wird aufgezeichnet und im weiteren Tagesverlauf zur Verfügung gestellt.

     

    Über Loar Holdings Inc.

     

    Loar Holdings Inc. ist ein diversifizierter Hersteller und Zulieferer von Nischenkomponenten für die Luft- und Raumfahrt und das Verteidigungswesen, die für die heutigen Flugzeuge sowie Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungssysteme von grundlegender Bedeutung sind. Loar verfügt über bestehende Beziehungen zu führenden Originalausrüstern und namhaften Unternehmen der Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsbranche weltweit.

     

    Kontakt:

    Ian McKillop

    Investor Relations, Loar Holdings Inc.

    IR@loargroup.com

     

    QUELLE: Loar Holdings Inc.

     

    Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.


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    Die Loar Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,01 % und einem Kurs von 66,76USD auf NYSE (17. April 2026, 16:14 Uhr) gehandelt.





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