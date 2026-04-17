Aktien mit extremer Performance im DAX am 17.04.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 17.04.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
MTU Aero Engines
Tagesperformance: +6,71 %
Platz 1
Performance 1M: +5,06 %
Continental
Tagesperformance: +5,57 %
Platz 2
Performance 1M: +8,81 %
Infineon Technologies
Tagesperformance: +5,48 %
Platz 3
Performance 1M: +22,91 %
Airbus
Tagesperformance: +5,29 %
Platz 4
Performance 1M: +6,22 %
RWE
Tagesperformance: -4,68 %
Platz 5
Performance 1M: +1,27 %
Siemens
Tagesperformance: +4,44 %
Platz 6
Performance 1M: +12,55 %
Vonovia
Tagesperformance: +4,26 %
Platz 7
Performance 1M: -6,23 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Vonovia
WallstreetONLINE-Forum: Gemischte, tendenziell bullische Sicht. Technisch steht 23,50–23,60 EUR als Widerstand; ein Durchbruch könnte Kursziel um 25 EUR nahelegen (Dividendenausschüttung). Gegenbewegung bleibt möglich, 23,50 als Hürde. Hinweise auf ex-Dividende-Debatte; steuerliche Diskussionen ignoriert. 14‑Tage-Kursentwicklung: kein konkreter Prozentsatz in den Beiträgen genannt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Vonovia eingestellt.
Daimler Truck Holding
Tagesperformance: +3,95 %
Platz 8
Performance 1M: +0,07 %
Siemens Energy
Tagesperformance: +3,92 %
Platz 9
Performance 1M: +15,71 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy
Beitrag 1–15 stammen vom wallstreetONLINE-Forum. Das Anleger-Sentiment zu Siemens Energy ist gemischt: Charttechnik deutet auf ein Doppeltop hin (Beitrag 1); SE folgt dem DAX (Beitrag 3). Kursziele: ca. 180–190 EUR; ATH 169,20 EUR wird diskutiert (Beitrag 9). Fundamentale Argumente: volle Auftragsbücher, langfristiges Potenzial (Beitrag 5, 11, 15). Einige nutzen Long-Positionen (Beitrag 13). 14‑Tage-Performance nicht genannt.
SAP
Tagesperformance: +3,64 %
Platz 10
Performance 1M: -8,88 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP
SAP-Sentiment im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt bis leicht bullisch: Erholungstendenz, potenzieller Rebound, technische Signale wie Umkehrmuster/Doppeltief samt erster bullischer Kerze diskutiert. Short-Squeeze-Phantasien und Übernahme-Spekulationen werden angesprochen. 14-Tage-Kursentwicklung: Keine konkrete Zahl vorhanden.
BMW
Tagesperformance: +3,61 %
Platz 11
Performance 1M: +1,85 %
Deutsche Bank
Tagesperformance: +3,61 %
Platz 12
Performance 1M: +12,09 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Bank
WallstreetONLINE zeigt gemischtes Anleger-Sentiment zur Deutschen Bank. Langfristig bullisch (Beitrag 1: Kursziel >100 durch Zinserwartungen im Euroraum und KI‑Kostenreduktion). Kurzfristig Druck: Widerstände um 27,50–28,30 €; Hinweise, dass Käufer fehlen (Beiträge 2–3). Technische Hürde/Chartlage kritisch (Beitrag 4). Positive Impulse: Gewinnwachstum 19% im Q1; Wealth-Management-Ausbau; Dividende steigt (Beiträge 7,8,9,11). Kursentwicklung der letzten 14 Tage: konkrete Zahl nicht genannt.
adidas
Tagesperformance: +3,56 %
Platz 13
Performance 1M: +4,55 %
Commerzbank
Tagesperformance: +3,44 %
Platz 14
Performance 1M: +11,61 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Commerzbank
Im wallstreetONLINE-Forum zeigen sich aktuelle Anleger-Sentiments zu Commerzbank gemischt: Kursziele um 40 €, 36 € als nahes Level; Derivate-/Gewinn-Signale deuten auf Aufwärts-Dynamik. Politische Risiken (Bund, Lindner, Unicredit-Verkauf) werden diskutiert. Quartalszahlen könnten Volatilität treiben. Insgesamt herrscht leichte Aufwärtsbereitschaft, aber Unsicherheit durch Übernahme-Spekulation.
DHL Group
Tagesperformance: +3,39 %
Platz 15
Performance 1M: +10,82 %
Volkswagen (VW) Vz
Tagesperformance: +3,29 %
Platz 16
Performance 1M: +1,34 %
Merck
Tagesperformance: +3,19 %
Platz 17
Performance 1M: +6,23 %
Heidelberg Materials
Tagesperformance: +3,18 %
Platz 18
Performance 1M: +18,16 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Heidelberg Materials
wallstreetONLINE-Forum: Das Sentiment zu Heidelberg Materials ist gemischt. Es diskutiert Kapitalumschichtungen von Rheinmetall zu Heidelberg Materials; Ukraine-Verhandlungen könnten kurzfristig Impulse geben, konkrete News fehlen. Spekulationen über Kursziele bei Wiederaufbau (z. B. 250) existieren; der heutige Anstieg wird diskutiert. Die 14-Tage-Kursentwicklung bleibt uneinheitlich.
Porsche Holding SE
Tagesperformance: +3,12 %
Platz 19
Performance 1M: +4,87 %
Scout24
Tagesperformance: +3,11 %
Platz 20
Performance 1M: +2,44 %
Beiersdorf
Tagesperformance: +3,04 %
Platz 21
Performance 1M: +2,91 %
Mercedes-Benz Group
Tagesperformance: -2,58 %
Platz 22
Performance 1M: -6,59 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Mercedes-Benz Group
wallstreetONLINE-Forum zeigt gemischtes Anleger-Sentiment zu Mercedes-Benz Group. Kursdiskussion kreist um die 50er‑Marke (unter 50€ nach Dividende; 52€+ spekulativ). Dividende von 3,50€ je Aktie wird bestätigt. Fundamentale Signale: 2025 Umsatz- und Gewinnrückgänge; Dividendenabschlag wirkt kursrelevant. HV-Impulse und Transformationsfokus geben vorsichtige Zuversicht. Insgesamt: vorsichtig bis skeptisch; letzte 14 Tage zeigen Unsicherheit.
Siemens Healthineers
Tagesperformance: +2,47 %
Platz 23
Performance 1M: +2,33 %
E.ON
Tagesperformance: -2,43 %
Platz 24
Performance 1M: -2,62 %
Henkel VZ
Tagesperformance: +2,33 %
Platz 25
Performance 1M: -6,37 %
Symrise
Tagesperformance: +2,08 %
Platz 26
Performance 1M: +3,89 %
Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)
|CALL: 28,76%
|PUT: 71,24%
Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei -42,48 Punkten.
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
