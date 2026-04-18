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    Droht Ungemach

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    Angriff von Elon Musk: Müssen PayPal, Klarna & Co. jetzt X Money fürchten?

    Elon Musk zündet die nächste Stufe seiner Super-App-Vision und plötzlich gerät die gesamte Payment-Branche unter Beobachtung. Doch wie real ist die Bedrohung für PayPal, Klarna und andere Fintechs wirklich?

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    Droht Ungemach - Angriff von Elon Musk: Müssen PayPal, Klarna & Co. jetzt X Money fürchten?
    Foto: DALL-E

    Die Erholung der PayPal-Aktie fängt gerade erst an und schon zieht neuer Gegenwind auf. Der kommt ausgerechnet von einem alten Bekannten: Elon Musk, einst Mitgründer von PayPal, greift mit seiner Plattform X mit X Money erneut den Zahlungsmarkt an.

    Die Nervosität an der Wall Street könnte für die Branche wieder größer werden. Analysten von Mizuho Securities haben PayPal bereits abgestuft und warnen vor strukturellem Druck – insbesondere auf die App Venmo. Der Grund: X Money zielt genau auf das Herzstück des Geschäftsmodells – Peer-to-Peer-Zahlungen und digitale Wallets.

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    Das Konzept dahinter ist ambitioniert. Musk will aus seiner Plattform X eine sogenannte Super-App formen. Ein Ökosystem, das Messaging, Bezahlen, Handel und möglicherweise sogar Banking vereint. Vorbilder sind asiatische Giganten wie WeChat Pay und Alipay, die längst tief in den Alltag von Hunderten Millionen Nutzern integriert sind.

    Genau hier liegt die potenzielle Sprengkraft. Während klassische Anbieter wie PayPal oder Klarna einzelne Funktionen abdecken, könnte X Money alles in einer Plattform bündeln. Mit geschätzten 500 bis 600 Millionen Nutzern hätte Musk sofort eine wertvolle Nutzerschaft. Ein Vorteil, den kaum ein Fintech ignorieren kann.

    Alles nicht so einfach wie Musk denkt?

    Doch so überzeugend die Vision klingt, der Weg dorthin ist steinig. Regulatorische Hürden könnten das Projekt massiv bremsen. Gesetzesinitiativen wie der CRYPTO Act oder der Clarity Act in den USA zielen darauf ab, nicht regulierte Finanzaktivitäten einzuschränken. Gerade Pläne für Krypto-Integration oder verzinste Guthaben geraten dadurch unter Druck.

    Auch politisch wächst der Widerstand. Elizabeth Warren hat bereits scharfe Kritik geäußert und warnt vor Risiken für Verbraucher und Finanzstabilität. Besonders die Aussicht auf hohe Verzinsungen von Einlagen sorgt für Skepsis und wirft Fragen nach dem zugrunde liegenden Geschäftsmodell auf.

    Wie real ist die Bedrohung für PayPal. Klarna & Co?

    Für die etablierten Anbieter ergibt sich damit ein zweischneidiges Bild. Kurzfristig bleibt die Bedrohung begrenzt. Der Aufbau einer regulierten Finanzplattform ist komplex, zeitaufwendig und kapitalintensiv. Langfristig jedoch könnte X Money den Wettbewerb grundlegend verändern.

    Interessant ist zudem, dass nicht alle Marktteilnehmer zu den Verlierern zählen dürften. Zahlungsnetzwerke wie Visa oder Mastercard könnten profitieren, wenn X auf bestehende Infrastruktur setzt – etwa bei Echtzeittransfers.

    Für PayPal wird die Lage damit zunehmend komplexer. Das Unternehmen kämpft ohnehin mit stagnierendem Wachstum und wachsender Konkurrenz. X Money ist zwar noch Zukunftsmusik, doch der angelaufene Start könnte reichen, um Investoren nervös zu machen.

    Wann wird die Lage ernst?

    Die entscheidende Frage ist nicht, ob X Money kommt, sondern wie schnell und wie umfassend. Gelingt Musk der Aufbau einer echten Super-App, droht eine Disruption, die weit über PayPal hinausgeht. Scheitert das Projekt an Regulierung oder Umsetzung, könnte sich die aktuelle Aufregung als überzogen erweisen.

    Mein Tipp: Erst einmal Ruhe bewahren

    Die Bedrohung ist real, aber nicht kurzfristig existenziell. Für Anleger bedeutet das: genau hinschauen. Denn zwischen Hype und echter Disruption liegt im Payment-Markt oft nur ein schmaler Grat.

    Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

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    Verfasst vonRedakteurMarkus Weingran
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