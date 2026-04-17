Piloten
Kurzfristig kein weiterer Streik bei Lufthansa
- Piloten der Lufthansa beenden Streik am Freitag
- Kurzfristig keine weiteren Streikmaßnahmen angekündigt
- Flugbetrieb bei mehreren Airlines mehrtägig lahmgelegt
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Piloten der Lufthansa beenden an diesem Freitag ihren Streik. Kurzfristig werde es keine weiteren Arbeitskampfmaßnahmen geben, teilte die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) in einem internen Rundschreiben mit. Zunächst müssten Vorstand und Tarifkommission die Situation bewerten.
Zudem seien für Montag Sondierungsgespräche mit der Lufthansa zu einer möglichen Schlichtung geplant. Ein erster Anlauf dazu war gescheitert, weil sich beide Seiten nicht auf ein einheitliches Themenfeld einigen konnten.
Gemeinsam mit der Kabinengewerkschaft Ufo hatten die Piloten den Betrieb der Airlines Lufthansa, Lufthansa Cargo und Cityline fünf Tage lang lahmgelegt. Auch der Ferienflieger Eurowings wurde an zwei Tagen bestreikt. Der Konzern hatte am Donnerstag mit der sofortigen Schließung des Flugbetriebs bei der Cityline reagiert./ceb/DP/stw
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie
Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,36 % und einem Kurs von 8,10 auf Tradegate (17. April 2026, 16:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um +3,07 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,48 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 9,59 Mrd..
Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,2500 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,4286EUR. Von den letzten 7 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 6,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -25,11 %/+12,33 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Deutsche Lufthansa - 823212 - DE0008232125
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Deutsche Lufthansa. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Deutsche Lufthansa eingestellt.
Frankfurt am Main - Das Management der Lufthansa-Gruppe greift angesichts der massiven Streikwelle zu einer harten Maßnahme. Der Betrieb von Lufthansa Cityline wird mit sofortiger Wirkung eingestellt, wie aus einer internen Information hervorgeht, über die das "Handelsblatt" (Freitagsausgabe) berichtet. Danach werden alle Beschäftigten bis auf wenige Ausnahmen freigestellt.
"Wir mussten nach umfänglicher Prüfung den Beschluss fassen, den Cityline-Flugbetrieb vorerst bis auf Weiteres temporär stillzulegen", heißt es in dem Schreiben. Das bedeute, dass bis auf Weiteres keine Flüge mehr durchgeführt werden. "Alle betroffenen Mitarbeiter im Cockpit und in der Kabine werden widerruflich - bis auf wenige Ausnahmen - freigestellt."
Man muss sich das einfach mal reinziehen, ein Unternehmen feiert seinen 100. Geburtstag und hat alle möglichen Gäste eingeladen u.a. den Bundeskanzler und viele Beschäftigte streiken. Das kann man sich nicht ausdenken. So was ist unsäglich peinlich und was will man mit solchen Gewerkschaften und Mitarbeitern?