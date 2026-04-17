Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 17.04.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 17.04.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Nemetschek
Tagesperformance: +9,04 %
Platz 1
Performance 1M: -8,72 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nemetschek
WallstreetONLINE-Forum: Sentiment zu Nemetschek gemischt, tendenziell bullisch. Rebound heute und Aufbau erster Positionen; HCSS-Deal als fair eingeschätzt und Wachstumswege eröffnet (Aufteilung 72/28). In den letzten 14 Tagen ca. +20% dank UBS-Debatte. Langfrist: Unterstützung bei €55 und niedriges KGV sprechen für Potenzial, Bewertungsrisiken bleiben. Insgesamt moderat optimistisch, trotz Unsicherheiten.
SMA Solar Technology
Tagesperformance: -8,14 %
Platz 2
Performance 1M: +50,33 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SMA Solar Technology
WallstreetONLINE-Forum: SMA Solar Technology wird gemischt bewertet. Aufwärtsimpulse durch Energiekrise, PV-Nachfrage und Short-Covering; Kursziel ca. 60 €. Gegenseite warnen vor Überbewertung (5× Substanzwert) und Verlusten im HBS-Bereich. Externe Risiken: China-Exportstopp moderner Solartechnik, Iran/USA-Deal. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage wird in den Beiträgen nicht konkret beziffert.
AIXTRON
Tagesperformance: +7,74 %
Platz 3
Performance 1M: +36,43 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu AIXTRON
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu AIXTRON aus dem wallstreetONLINE-Forum ist gemischt: Die Kursentwicklung wird als übertrieben gesehen, eine Korrektur wird erwartet; Verwalter-Käufe werden positiv aufgenommen, UBS hat Bestände reduziert. Wandelanleihe-Spekulationen werden diskutiert. Positive Elemente: Ankeraktionär Black Swan; Fokus auf Expansion in neue Verbindungshalbleiter/2D-Materialien. Kursentwicklung der letzten 14 Tage: Prozentsatz fehlt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber AIXTRON eingestellt.
TeamViewer
Tagesperformance: +7,24 %
Platz 4
Performance 1M: +9,00 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu TeamViewer
WallstreetONLINE-Forum zeigt gemischte Stimmung zu TeamViewer: Kursanstiege (>20%) und Short-Squeeze-Diskussionen; zugleich fundamentale Bedenken (Gewinnwarnung, teurer Zukauf, keine Dividende) und Freefloat ca. 100 Mio Aktien. Langfristig könnten KI-Disruption und Industrie 4.0 Rückenwind geben; Umsatzsignale ca. 1,3 Mio Stück. Kursverlauf der letzten 14 Tage nicht angegeben. Insgesamt vorsichtig optimistisch, kurzfristig skeptisch.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber TeamViewer eingestellt.
ATOSS Software
Tagesperformance: +5,54 %
Platz 5
Performance 1M: +1,28 %
Sartorius Vz.
Tagesperformance: +5,52 %
Platz 6
Performance 1M: +15,81 %
Infineon Technologies
Tagesperformance: +5,46 %
Platz 7
Performance 1M: +22,91 %
IONOS Group
Tagesperformance: +5,37 %
Platz 8
Performance 1M: +31,10 %
Nagarro
Tagesperformance: +4,99 %
Platz 9
Performance 1M: +5,88 %
Kontron
Tagesperformance: +4,92 %
Platz 10
Performance 1M: +2,96 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Kontron
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich derzeit überwiegend bullisches Sentiment zu Kontron. Von Kursgewinnen in den letzten Tagen berichtet (bis ca. 21 €, Ziel 24 €); charttechnisch wird eine bullische Flagge um die SMA200 diskutiert. Leerverkaufspositionen geben zurück (0,76% → 0,64%). Fundamentale Impulse: Cybersecurity-Vertrag über 20 Mio € stärkt wiederkehrende Umsätze; langfristig bleibt die Perspektive positiv.
SAP
Tagesperformance: +4,04 %
Platz 11
Performance 1M: -8,88 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP
SAP-Sentiment im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt bis leicht bullisch: Erholungstendenz, potenzieller Rebound, technische Signale wie Umkehrmuster/Doppeltief samt erster bullischer Kerze diskutiert. Short-Squeeze-Phantasien und Übernahme-Spekulationen werden angesprochen. 14-Tage-Kursentwicklung: Keine konkrete Zahl vorhanden.
Bechtle
Tagesperformance: +3,95 %
Platz 12
Performance 1M: +4,45 %
SUESS MicroTec
Tagesperformance: +3,76 %
Platz 13
Performance 1M: +11,50 %
Evotec
Tagesperformance: +3,52 %
Platz 14
Performance 1M: +35,98 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Evotec
Im wallstreetONLINE-Forum EVOTEC-Sentiment: gemischt bis leicht positiv. Berichte sprechen von einer leichten Aufwärtsbewegung bzw. einer kurzen Kursexplosion in den letzten Tagen, teils getrieben durch eine Berenberg‑Analyse. Fundamentale/technische Signale wirken gemischt: COO-Ernennung und Produktionskapazitäts-Diskussionen unterstützen, aber Skepsis bleibt. 14‑Tage-Performance: leicht positiv; konkrete % fehlen.
HENSOLDT
Tagesperformance: +3,01 %
Platz 15
Performance 1M: -0,84 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu HENSOLDT
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich das Anleger-Sentiment zu HENSOLDT überwiegend bullisch: Kursziele um 105 EUR, Allzeithoch 117,70 EUR; UK-Aufträge mit 50 Küstenradaren und KI-Sensorik stützen die Perspektive. Gleichwohl wird die hohe Bewertung (KGV ca. 87, forward ca. 54) sowie Auftragsabwicklung kritisch gesehen. Die 14-Tage-Kursentwicklung wird in den Beiträgen nicht eindeutig belegt.
Jenoptik
Tagesperformance: +2,98 %
Platz 16
Performance 1M: +26,83 %
Siemens Healthineers
Tagesperformance: +2,58 %
Platz 17
Performance 1M: +2,46 %
United Internet
Tagesperformance: +2,49 %
Platz 18
Performance 1M: +6,99 %
CANCOM SE
Tagesperformance: +2,20 %
Platz 19
Performance 1M: +20,02 %
Carl Zeiss Meditec
Tagesperformance: +2,10 %
Platz 20
Performance 1M: +20,26 %
