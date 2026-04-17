Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 17.04.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 17.04.2026 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
ENI
Tagesperformance: -8,07 %
Tagesperformance: -8,07 %
Platz 1
Performance 1M: -4,28 %
Performance 1M: -4,28 %
SAFRAN
Tagesperformance: +6,81 %
Tagesperformance: +6,81 %
Platz 2
Performance 1M: +4,11 %
Performance 1M: +4,11 %
Ferrari
Tagesperformance: +5,73 %
Tagesperformance: +5,73 %
Platz 3
Performance 1M: +9,99 %
Performance 1M: +9,99 %
Infineon Technologies
Tagesperformance: +5,71 %
Tagesperformance: +5,71 %
Platz 4
Performance 1M: +22,91 %
Performance 1M: +22,91 %
Airbus
Tagesperformance: +5,63 %
Tagesperformance: +5,63 %
Platz 5
Performance 1M: +6,22 %
Performance 1M: +6,22 %
TotalEnergies
Tagesperformance: -5,56 %
Tagesperformance: -5,56 %
Platz 6
Performance 1M: +7,87 %
Performance 1M: +7,87 %
Hermes International
Tagesperformance: +5,37 %
Tagesperformance: +5,37 %
Platz 7
Performance 1M: -11,96 %
Performance 1M: -11,96 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Hermes International
Im wallstreetONLINE-Forum zu Hermes International: Sentiment gemischt. Einige sehen Einstiegschancen trotz hohem KGV, da der Kurs als günstig bewertet wird. Andere verweisen auf den Rückgang seit dem Hoch von 2.998 EUR (Feb 2025) und nennen ca. 1.5k EUR als aktuellen Bereich. 14-Tage-Entwicklung: keine klare Richtung. AGM am 17.04.2026, Dividende 18 EUR. Teils vorsichtig, teils spekulativ (Calls).
EssilorLuxottica
Tagesperformance: +5,11 %
Tagesperformance: +5,11 %
Platz 8
Performance 1M: +6,39 %
Performance 1M: +6,39 %
Schneider Electric
Tagesperformance: +4,98 %
Tagesperformance: +4,98 %
Platz 9
Performance 1M: +12,72 %
Performance 1M: +12,72 %
BBVA
Tagesperformance: +4,96 %
Tagesperformance: +4,96 %
Platz 10
Performance 1M: +12,78 %
Performance 1M: +12,78 %
Prosus Registered (N)
Tagesperformance: +4,82 %
Tagesperformance: +4,82 %
Platz 11
Performance 1M: -8,90 %
Performance 1M: -8,90 %
Compagnie de Saint-Gobain
Tagesperformance: +4,75 %
Tagesperformance: +4,75 %
Platz 12
Performance 1M: +15,05 %
Performance 1M: +15,05 %
Siemens
Tagesperformance: +4,64 %
Tagesperformance: +4,64 %
Platz 13
Performance 1M: +12,76 %
Performance 1M: +12,76 %
Banco Santander
Tagesperformance: +4,53 %
Tagesperformance: +4,53 %
Platz 14
Performance 1M: +16,62 %
Performance 1M: +16,62 %
BNP Paribas (A)
Tagesperformance: +4,28 %
Tagesperformance: +4,28 %
Platz 15
Performance 1M: +10,26 %
Performance 1M: +10,26 %
Siemens Energy
Tagesperformance: +4,01 %
Tagesperformance: +4,01 %
Platz 16
Performance 1M: +16,93 %
Performance 1M: +16,93 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy
Beitrag 1–15 stammen vom wallstreetONLINE-Forum. Das Anleger-Sentiment zu Siemens Energy ist gemischt: Charttechnik deutet auf ein Doppeltop hin (Beitrag 1); SE folgt dem DAX (Beitrag 3). Kursziele: ca. 180–190 EUR; ATH 169,20 EUR wird diskutiert (Beitrag 9). Fundamentale Argumente: volle Auftragsbücher, langfristiges Potenzial (Beitrag 5, 11, 15). Einige nutzen Long-Positionen (Beitrag 13). 14‑Tage-Performance nicht genannt.
UniCredit
Tagesperformance: +4,00 %
Tagesperformance: +4,00 %
Platz 17
Performance 1M: +12,76 %
Performance 1M: +12,76 %
SAP
Tagesperformance: +3,99 %
Tagesperformance: +3,99 %
Platz 18
Performance 1M: -8,88 %
Performance 1M: -8,88 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP
SAP-Sentiment im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt bis leicht bullisch: Erholungstendenz, potenzieller Rebound, technische Signale wie Umkehrmuster/Doppeltief samt erster bullischer Kerze diskutiert. Short-Squeeze-Phantasien und Übernahme-Spekulationen werden angesprochen. 14-Tage-Kursentwicklung: Keine konkrete Zahl vorhanden.
Deutsche Bank
Tagesperformance: +3,80 %
Tagesperformance: +3,80 %
Platz 19
Performance 1M: +12,18 %
Performance 1M: +12,18 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Bank
WallstreetONLINE zeigt gemischtes Anleger-Sentiment zur Deutschen Bank. Langfristig bullisch (Beitrag 1: Kursziel >100 durch Zinserwartungen im Euroraum und KI‑Kostenreduktion). Kurzfristig Druck: Widerstände um 27,50–28,30 €; Hinweise, dass Käufer fehlen (Beiträge 2–3). Technische Hürde/Chartlage kritisch (Beitrag 4). Positive Impulse: Gewinnwachstum 19% im Q1; Wealth-Management-Ausbau; Dividende steigt (Beiträge 7,8,9,11). Kursentwicklung der letzten 14 Tage: konkrete Zahl nicht genannt.
adidas
Tagesperformance: +3,68 %
Tagesperformance: +3,68 %
Platz 20
Performance 1M: +4,55 %
Performance 1M: +4,55 %
BMW
Tagesperformance: +3,61 %
Tagesperformance: +3,61 %
Platz 21
Performance 1M: +1,85 %
Performance 1M: +1,85 %
Inditex
Tagesperformance: +3,60 %
Tagesperformance: +3,60 %
Platz 22
Performance 1M: +6,84 %
Performance 1M: +6,84 %
Mercedes-Benz Group
Tagesperformance: -2,65 %
Tagesperformance: -2,65 %
Platz 23
Performance 1M: -6,59 %
Performance 1M: -6,59 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Mercedes-Benz Group
wallstreetONLINE-Forum zeigt gemischtes Anleger-Sentiment zu Mercedes-Benz Group. Kursdiskussion kreist um die 50er‑Marke (unter 50€ nach Dividende; 52€+ spekulativ). Dividende von 3,50€ je Aktie wird bestätigt. Fundamentale Signale: 2025 Umsatz- und Gewinnrückgänge; Dividendenabschlag wirkt kursrelevant. HV-Impulse und Transformationsfokus geben vorsichtige Zuversicht. Insgesamt: vorsichtig bis skeptisch; letzte 14 Tage zeigen Unsicherheit.
