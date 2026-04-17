Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im ATX am 17.04.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im ATX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 17.04.2026 im ATX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
Tagesperformance: +13,97 %
Platz 1
Performance 1M: +63,77 %
Wienerberger
Tagesperformance: +6,53 %
Platz 2
Performance 1M: +14,97 %
DO & CO
Tagesperformance: +6,05 %
Platz 3
Performance 1M: +2,35 %
OMV
Tagesperformance: -4,71 %
Platz 4
Performance 1M: -1,63 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu OMV
WallstreetONLINE zeigt gemischte Anlegerstimmung zu OMV. Kurzfristig belasten Nahost-Konflikt und ein Rückgang der Upstream-Förderung von 300k auf 288k boe/d; Q1-Zahlen am 30.04. Positive Impulse: Abschluss der Borouge-Adnoc-Fusion; neue Leitung durch Emma Delaney. Konkreter Kursveränderungswert der letzten 14 Tage wird nicht genannt. Sentiment bleibt vorsichtig bis zur Quartalsmeldung.
voestalpine
Tagesperformance: +4,29 %
Platz 5
Performance 1M: +9,82 %
Palfinger
Tagesperformance: +3,85 %
Platz 6
Performance 1M: +8,36 %
Verbund Akt.(A)
Tagesperformance: -3,72 %
Platz 7
Performance 1M: -8,15 %
EVN
Tagesperformance: -3,25 %
Platz 8
Performance 1M: +2,52 %
Erste Group Bank
Tagesperformance: +3,19 %
Platz 9
Performance 1M: +18,04 %
Raiffeisen Bank International
Tagesperformance: +3,08 %
Platz 10
Performance 1M: +20,82 %
Andritz
Tagesperformance: +2,93 %
Platz 11
Performance 1M: +10,16 %
PORR
Tagesperformance: +2,74 %
Platz 12
Performance 1M: +8,73 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
13 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte