Krieg im Iran wird Inflation nach oben treiben

WASHINGTON (dpa-AFX) - Kurz vor dem nächsten Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank warnt Präsidentin Christine Lagarde vor Inflationsgefahren wegen des Nahost-Kriegs. "Er wird sich kurzfristig durch höhere Energiepreise erheblich auf die Inflation auswirken", sagte Lagarde beim Internationalen Währungsfonds (IWF) in Washington. Die mittelfristigen Folgen hingen von der Intensität und Dauer des Konflikts ab.

Zugleich trübe der Iran-Krieg die Konjunkturaussichten, wie Lagarde betonte: "Die Risiken für die Wachstumsaussichten sind vor allem kurzfristig eher nach unten gerichtet." Der Krieg im Nahen Osten verschärfe die Unsicherheit. "Wir beobachten die Lage aufmerksam", sagte Lagarde. Die EZB, die am 30. April wieder über die Leitzinsen entscheidet, lege sich nicht im Voraus auf einen bestimmten Zinspfad fest.