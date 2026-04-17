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    Bouygues-geführtes Konsortium verhandelt über Milliardenkauf von SFR

    Für Sie zusammengefasst
    • Konsortium bietet 20,35 Mrd. Euro für SFR
    • Angebot rund zwanzig Prozent über Altice Bewertung
    • Bouygues 42%, Iliad 31% und Orange 27% Anteil
    ROUNDUP - Bouygues-geführtes Konsortium verhandelt über Milliardenkauf von SFR
    Foto: Arne Dedert - DPA

    PARIS (dpa-AFX) - Ein von Bouygues Telecom angeführtes Konsortium hat exklusive Verhandlungen über den Kauf des französischen Telekomkonzerns SFR aufgenommen. Die Gruppe aus Bouygues Telecom, Iliad und Orange will den zum Altice-France-Konzern des Milliardärs Patrick Drahi gehörenden zweitgrößten Mobilfunkanbieter Frankreichs für 20,35 Milliarden Euro übernehmen, wie die Unternehmen am Freitag in Paris gemeinsam mitteilten. An der Börse legte die Aktie von Bouygues nach einem schwachen Start zuletzt um 0,8 Prozent zu. Orange hingegen weiteten ihre Anfangsverluste aus und notierten zuletzt 5,6 Prozent tiefer.

    Das Angebot liegt damit um rund zwanzig Prozent über der ursprünglichen Offerte von 17 Milliarden Euro, die Altice im Oktober abgelehnt hatte. Drahi hatte eine Bewertung von mehr als 20 Milliarden Euro angestrebt. Altice France hat dem Konsortium bis zum 15. Mai Exklusivität für den Abschluss der Transaktion eingeräumt.

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    Der Deal würde den französischen Telekommarkt deutlich konsolidieren und die Zahl der großen Anbieter von vier auf drei reduzieren. Damit dürfte es zum Testfall für die Bereitschaft der Wettbewerbsbehörden für eine weitere Konzentration in dem Sektor werden.

    Vorgesehen ist laut Mitteilung, dass Bouygues rund 42 Prozent der SFR-Vermögenswerte übernimmt, Iliad 31 Prozent und Orange 27 Prozent./err/stk/nas/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ORANGE Aktie

    Die ORANGE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,92 % und einem Kurs von 52,90 auf Tradegate (17. April 2026, 16:07 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ORANGE Aktie um -6,22 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,87 %.

    Die Marktkapitalisierung von ORANGE bezifferte sich zuletzt auf 45,51 Mrd..

    ORANGE zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1800 %.




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