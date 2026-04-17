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    USA verbieten Israel weitere Angriffe auf Libanon

    Für Sie zusammengefasst
    • Trump verbietet Israel den Angriff auf den Libanon
    • Trump kündigt zehntägige Waffenruhe im Libanon an
    • Israel schafft tiefe Pufferzone an der Nordgrenze
    Trump - USA verbieten Israel weitere Angriffe auf Libanon
    Foto: Siarhei - 356130783

    (Im letzten Absatz, letzter Satz, wird ein Tippfehler behoben: "Allerdings darf rpt darf".)

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Israel wird nach Angaben von Präsident Donald Trump nicht mehr den Libanon angreifen. "Es ist ihnen von den USA VERBOTEN. Es reicht jetzt!!!", schrieb er auf seiner Plattform Truth Social. Am Donnerstag hatte Trump eine zehntägige Waffenruhe im Libanon verkündet, nachdem sich in dem Land die proiranische schiitische Hisbollah-Miliz sechs Wochen lang Gefechte mit der israelischen Armee geliefert hatte.

    Der israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu sagte, er habe der Waffenruhe auf Bitten Trumps zugestimmt. Israel habe in den vergangenen Wochen eine "tiefe Sicherheitspufferzone" an seiner Nordgrenze geschaffen, die die unmittelbare Bedrohung wie etwa einen Einmarsch der Hisbollah verhindere. Zudem habe Israel rund 90 Prozent der Vorräte an Raketen und Geschossen der Miliz zerstört.

    Die libanesische Regierung sowie die regulären Streitkräfte des Landes betonten mehrfach, dass sie nicht direkt an diesen Kampfhandlungen beteiligt gewesen seien. Trump hatte die Waffenruhe nach Gesprächen mit dem libanesischen Staatspräsidenten Joseph Aoun und mit Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu bekannt gegeben.

    Die Waffenruhe gilt seit Mitternacht (Ortszeit). Allerdings warf die libanesische Armee Israel bereits wenige Stunden nach Inkrafttreten den Beschuss mehrerer Dörfer im Süden des Landes vor./ngu/DP/stw





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