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    Eurokurs steigt über 1,18 US-Dollar

    Für Sie zusammengefasst
    • Euro über 1,18 US-Dollar, Tageshoch bei 1,1849
    • Öffnung der Straße von Hormus stärkte Marktstimmung
    • Sinkende Energiepreise dämpften Inflationserwartungen
    Devisen - Eurokurs steigt über 1,18 US-Dollar
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Freitag über 1,18 US-Dollar gestiegen. Die Gemeinschaftswährung profitierte von einer allgemein freundlichen Stimmung an den Finanzmärkten nach Meldungen über eine Öffnung der Straße von Hormus für Handelsschiffe. Zeitweise ging es mit dem Kurs des Euro bis auf 1,1849 Dollar nach oben. Am Nachmittag wurde er bei 1,1825 Dollar gehandelt und damit etwa einen halben Cent höher als am Vortag.

    Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1797 (Donnerstag: 1,1782) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8476 (0,8487) Euro.

    Am Nachmittag sorgten Fortschritte auf dem Weg zu einem Ende des Iran-Kriegs für eine allgemein freundliche Stimmung an den Finanzmärkten, die auch den Kurs des Euro stützte. Der Iran will Handelsschiffen wieder die Durchfahrt durch die Straße von Hormus für die verbleibende Dauer der geltenden Waffenruhe erlauben.

    Zudem sorgte die Maßnahme für einen deutlichen Rückgang der Preise für Öl und Gas, was die Inflationserwartungen an den Märkten dämpfte. Seit dem Beginn des Iran-Kriegs ist die Inflation in der Eurozone spürbar gestiegen. Zuletzt hatte EZB-Präsidentin Christine Lagarde vor Inflationsgefahren wegen des Nahost-Kriegs gewarnt. "Er wird sich kurzfristig durch höhere Energiepreise erheblich auf die Inflation auswirken", sagte Lagarde beim Internationalen Währungsfonds (IWF). Die mittelfristigen Folgen hingen von der Intensität und Dauer des Konflikts ab.

    Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,87168 (0,86993) britische Pfund, 187,72 (187,31) japanische Yen und 0,9231 (0,9230) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) kostete 4.876 Dollar. Das waren rund 86 Dollar mehr als am Vortag./jkr/he




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