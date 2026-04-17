Eurokurs steigt über 1,18 US-Dollar

ich gebe ja zu das in meiner antwort ein klein wenig satire enthalten war. aber wenn man mal den spass beiseite schiebt... wenn die logistig nicht mehr funktioniert...wenn waren und oder energie nicht mehr von a nach b kommt... wird es tatsächlich ungemütlich. kurzfristig macht das sehr viele sachen deutlich teurer. und ja, es ist auch vorstellbar das dieser oder jener seine edelmetallersparnisse veräußern muss um kurzfrisitge dringende probleme zu lösen. sei es energie, lebensmittel, medikamente oder was auch immer. kurz überlebenswichtige dinge eben.





aber mittelfristig... wird es schon so sein das die regierungen dieser welt massiv geld drucken werden. das kann (und wird) in inflation enden. kann auch sein das die ein oder andere währung komplett über den jordan geht. bzw neustart erlebt. am ende bleibt einfach stehen das der wahre wert von (giral)geld erkannt wird, das es egal ist wieviele nullen hinter der eins stehen. das diese nullen nicht wärmen. kein hunger stillen. nicht wärmen. das es nicht selbstverständlich ist das dinge des täglich leben jederzeit für schmales geld im supermarkt gekauft werden können. es wird ein bewusststein bzw wertschätzung für rohstoffe und werkzeuge entstehen. die alte erkenntis "haben ist besser als brauchen" wird sich wieder wichtiger werden.





anbei nen kleiner tipp. gold, silber, platin und co hilft im normalfall nicht in der krise. es hilft nur die kaufkraft durch die krise zu bringen und einen neustart nach der krise zu ermöglichen. in der krise...musst du so wie alle anderen auch...irgendwie klar kommen.