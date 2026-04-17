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    Starmer

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    Briten und Franzosen planen Mission in Straße von Hormus

    Für Sie zusammengefasst
    • Großbritannien und Frankreich leiten Schutzmission
    • Einsatz strikt friedlich und defensiv zur Minenräumung
    • Mehr als ein Dutzend Länder boten militärische Mittel
    Starmer - Briten und Franzosen planen Mission in Straße von Hormus
    Foto: Jan Woitas - dpa

    PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Großbritannien will zusammen mit Frankreich eine multinationale Mission zum Schutz der Schifffahrt in der Straße von Hormus anführen, sobald die Bedingungen dies zulassen. Der britische Premierminister Keir Starmer kündigte an, der Einsatz solle "strikt friedlich und defensiv" sein, um die Minenräumung in der Straße zu unterstützen und Handelsschifffahrt wieder zu ermöglichen. Weitere Details zur genauen Umsetzung der Mission sollen bei einer militärischen Planungskonferenz in London in der kommenden Woche verkündet werden. Nach Starmers Angaben haben bereits mehr als ein Dutzend Länder angeboten, militärische Mittel zu der Mission beizusteuern.

    Nach wochenlanger Blockade wegen des Iran-Kriegs will die iranische Staatsführung in Teheran die Straße von Hormus wieder für die Durchfahrt von Öltankern und Handelsschiffen öffnen. Umgekehrt will die USA aber ihre eigene Seeblockade aufrechterhalten, die nur Schiffe mit einem Start- oder Zielhafen im Iran betrifft, wie Präsident Donald Trump betonte./mxx/DP/stw





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