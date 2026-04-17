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    Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 17.04.2026

    Am 17.04.2026 ist die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie, bisher, um +15,11 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie.

    Besonders beachtet! - Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 17.04.2026
    Foto: photo_gonzo - stock.adobe.com

    MicroStrategy ist ein US-Anbieter von Business-Intelligence- und Analytics-Software, bekannt für Enterprise-Reporting, Dashboards und Self-Service-Analytics. Marktstellung: etablierter Nischenplayer im BI-Segment. Wichtige Konkurrenten: Microsoft (Power BI), Tableau/Salesforce, Qlik, SAP, Oracle. USP: starke Enterprise-Analytics, hohe Skalierbarkeit, zusätzlich hohe Sichtbarkeit durch umfangreiche Bitcoin-Bilanzstrategie.

    Microstrategy (Doing business Strategy) (A) aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 17.04.2026

    Die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie konnte bisher um +15,11 % auf 145,10 zulegen. Das sind +19,05  mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,23 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie. Nach einem Plus von +4,23 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 145,10, mit einem Plus von +15,11 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

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    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -16,31 % verkraften.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +31,80 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +14,13 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Microstrategy (Doing business Strategy) (A) einen Rückgang von -4,67 %.

    Während Microstrategy (Doing business Strategy) (A) heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +1,34 %. Damit gehört Microstrategy (Doing business Strategy) (A) heute zu den auffälligeren Werten.

    Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +31,80 %
    1 Monat +14,13 %
    3 Monate -16,31 %
    1 Jahr -54,54 %
    Stand: 17.04.2026, 17:00 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um MicroStrategy als gehebeltes BTC-Exposure: Befürworter sehen die Aktie als effizientes Hebelinstrument auf Bitcoin und loben Saylor, Skeptiker warnen vor hoher Verschuldung und dem Kollaps, falls BTC scheitert. Diskutiert werden Bewertung, Bilanz-/Buchungsfragen im Falle eines Bitcoin-Standards, sowie aktuelle BTC-News (Musk-Holdings) und ein neues Saylor-Interview.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Microstrategy (Doing business Strategy) (A) eingestellt.

    Zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Diskussion

    Informationen zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie

    Es gibt 327 Mio. Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 47,58 Mrd.EUR € wert.

    Börsenstart USA - 17.04. - Dow Jones stark +1,55 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Salesforce, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,47 %. IBM notiert im Plus, mit +1,13 %. Microsoft notiert im Plus, mit +2,15 %. Oracle legt um +0,66 % zu SAP notiert im Plus, mit +4,31 %.

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    Ob die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Microstrategy (Doing business Strategy) (A)

    +14,22 %
    +31,19 %
    +13,58 %
    +1,15 %
    -54,40 %
    +309,20 %
    +124,56 %
    +434,37 %
    ISIN:US5949724083WKN:722713
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    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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