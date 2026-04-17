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    Iran wird 'nie wieder' Straße von Hormus schließen

    Für Sie zusammengefasst
    • Trump: Iran sagt, Straße von Hormus bleibt offen
    • Araghtschi: Durchfahrt erlaubt, Route vordefiniert
    • Ölpreise sinken wegen Hoffnung auf mehr Angebot
    Trump - Iran wird 'nie wieder' Straße von Hormus schließen
    Foto: Stringer - dpa

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Der Iran soll nach Angaben von US-Präsident Donald Trump zugesagt haben, nie wieder die Straße von Hormus zu schließen. "Sie wird nicht länger als Waffe gegen die Welt eingesetzt werden", schrieb er auf seiner Plattform Truth Social. Die Aussage steht im Widerspruch zu den Worten von Irans Außenminister Abbas Araghtschi: Dieser hatte auf X mitgeteilt, dass Handelsschiffe während der noch bis Mittwoch andauernden Waffenruhe durch die Meerenge fahren könnten. Die Schiffe müssten jedoch auf einer von der Islamischen Republik vorgegebenen Route bleiben.

    Araghtschi und Trump hatten kurze Zeit zuvor die Öffnung der Meerenge für Durchfahrt von Öltankern und Handelsschiffen verkündet. Die Ölpreise fielen nach den Meldungen deutlich: Damit verbunden ist die Hoffnung, dass sich das derzeit knappe Angebot an den Rohstoffen bessern könnte./ngu/DP/stw





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