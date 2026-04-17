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    Seeminen sind weg - oder zumindest bald

    Für Sie zusammengefasst
    • Trump: Iran habe mit US-Hilfe alle Minen geräumt
    • Experten: Lage der Dutzende Minen ist unklar
    • Paris berät multinationale Mission zur Sicherung
    Trump - Seeminen sind weg - oder zumindest bald
    Foto: Emphyrio - pixabay

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Die angeblich in der Straße von Hormus verteilten iranischen Seeminen sollen nach Angaben von US-Präsident Donald Trump allesamt geborgen worden sein - oder werden derzeit noch entfernt. "Der Iran hat mit Hilfe der USA alle Seeminen geräumt oder ist dabei, sie zu räumen!", schrieb er auf seiner Plattform Truth Social. Kurze Zeit zuvor hatten Trump und Irans Außenminister Abbas Araghtschi die Öffnung der Meerenge für Durchfahrt von Öltankern und Handelsschiffen verkündet - aus Sicht von Teheran gilt dies allerdings nur temporär.

    Experten gehen von mehreren Dutzend Minen aus, die der Iran vor etwa einem Monat südlich der iranischen Gewässer verteilt haben soll - auch wenn Teheran einen solchen Einsatz nie bestätigt hat. Das Problem ist indes: "Weder die Iraner noch die USA - und auch sonst niemand - wissen derzeit genau, wo sich diese Minen befinden", sagte Sicherheitsforscher Andreas Krieg vom Londoner King's College dem Sender Al Jazeera.

    Trump behauptete ferner, dass die Nato-Verbündeten nun - nach wochenlanger, zögerlicher Haltung - ihre Hilfe angeboten hätten. Konkrete Länder nannte er nicht. "Ich habe ihnen gesagt, sie sollen sich fernhalten, es sei denn, sie wollen ihre Schiffe nur mit Öl beladen", schrieb Trump in Großbuchstaben auf Truth Social und wiederholte seine Kritik an den Bündnispartnern, die er als "nutzlos" bezeichnete. Ein Nato-Sprecher teilte dazu der Deutschen Presse-Agentur mit, die Nato habe das Treffen zur Freiheit der Schifffahrt in der Straße von Hormus verfolgt und beobachte die laufenden militärischen Planungen aufmerksam.

    Unterdessen haben in Paris die Beratungen Dutzender Länder über eine mögliche Militärmission nach dem Iran-Krieg begonnen. Das Ziel der von Frankreich und Großbritannien initiierten Konferenz mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) ist ein "multinationaler Plan" zur Sicherung der Meerenge zwischen dem Iran und dem Oman./ngu/DP/stw




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