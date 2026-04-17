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    Rohstoffpreise am Limit

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    Soft Commodities: Warum ist Schokolade teurer als Brot?

    Besonders zu Ostern konnte man schmerzlich spüren: Schokolade hat sich deutlich verteuert. Der Eindruck entsteht: Die süße Leckerei wirkt teurer als Brot. War es nicht schon immer so?

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    Rohstoffpreise am Limit - Soft Commodities: Warum ist Schokolade teurer als Brot?
    Foto: Berit Kessler - CHROMORANGE

    Brot ist ein Grundnahrungsmittel, Schokolade und Kakao ein Luxusgut. Natürlich kommt es auch darauf an: Welches Brot und welche Schokolade sind gemeint?

    Allgemeinhin haben sich die Lebensmittelpreise in Deutschland seit 2019 um rund ein Drittel erhöht. Ganz konkret: Ein Einkauf von 100 Euro damals, kostet jetzt 130 Euro. Und dabei hat man nicht mehr im Körbchen.

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    Der Schokoladenpreis hat sich seit 2020 um rund 60 Prozent erhöht, der für Brot um 34 Prozent. Und besondere Preisanstiege erfuhr Kakao, als 2024 Missernten den Preis hoch trieben. 

    Ein Aufschrei ging durch die Landen, als Mondelez seiner Marke Milka eine Diät verpasste: Tafel von 100 auf 90 Gramm gesenkt und den Preis hoch. Die zarteste Versuchung wird zum Ladenhüter.

    Schauen wir auf die bundesdeutschen Durchschnittspreise von Bäckerbrot, Discounter-Brot, Billig- und Markenschokolade, um durchzublicken.

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    Bäckerbrot liegt bei 4,50 bis 6,50 Euro pro Kilogramm (Daten laut deutsche-handwerks-zeitung.de). Die Produktionskosten haben sich für unsere Bäcker drastisch erhöht. Ein Brot von einem Gewicht von rund 650 Gramm kostet also durchschnittlich 4,50 Euro. Discounter-Brot ist da erheblich günstiger. Hier liegt der Durchschnitt bei 3,19 Euro pro Kilogramm, an der Backstation bei 2,77 Euro.

    Für Schokoladentafeln aus dem Discounter, die zu Beginn des Jahres gesenkt wurden, legt man durchschnittlich 0,89 Euro auf den Tisch. Damit liegt ein Kilopreis von 8,90 Euro vor, für Schokoladen-Eigenmarken. Bei teureren Markenschokoladen sieht es anders aus: Hier kosten Premiummarken 2,69 Euro im Schnitt pro 100 Gramm, was einen Kilopreis von sagenhaften 26,90 Euro macht. 

    An der Kasse wirkt das natürlich anders, weil wir, außer eben an Feiertagen, Schoolade nicht kiloweise kaufen. Da wirkt Brot noch teurer als Schokolade. Im Grunde hat sich aber alles verteuert und Schokolade noch stärker als Brot.

    Im Kalorienvergleich allerdings kommt Schokolade günstiger weg. Wer hätte das gedacht!

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
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