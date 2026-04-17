Merz warnt vor 'Stresstest' mit USA und globaler Krise

PARIS (dpa-AFX) - Kanzler Friedrich Merz warnt angesichts der Bemühungen um ein Ende des Iran-Kriegs vor einer Belastung der Beziehungen zu den USA. "Dieser Krieg darf nicht zum transatlantischen Stresstest werden", sagte der CDU-Chef in Paris nach Beratungen über einen möglichen Militäreinsatz zur Absicherung der Straße von Hormus entlang der iranischen Küste. "Insofern gilt es jetzt, einige Schlussfolgerungen gemeinsam zu ziehen", fügte Merz hinzu und sagte: "Wenn dieses, was wir uns vorgenommen haben, misslingt, dann droht eine große multidimensionale globale Krise."

Deutschland sei bereit, einen Beitrag zur Sicherung der freien Schifffahrt in der Straße von Hormus zu leisten, sagte Merz. Dieser könne in der Minenräumung und der Seeaufklärung bestehen. "Das können wir." Deutschland werde sich deswegen an weiteren militärischen Planungsgesprächen beteiligen. Dabei wünsche sich die Bundesregierung "wenn es möglich ist", eine US-Beteiligung. "Es wäre aus unserer Sicht wünschenswert", fügte er hinzu. Der französische Präsident Emmanuel Macron hatte zuvor von der "Einrichtung einer neutralen Mission, die sich klar von den Kriegsparteien abgrenzt" gesprochen.