Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 17.04.2026

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.868,70USD pro Feinunze und notiert damit +1,64 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 82,28USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +4,92 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Am Rohölmarkt verlieren sowohl WTI-Öl als auch Brent-Öl und liegen im Minus.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 88,96USD und verzeichnet ein Minus von -9,24 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 81,33USD und verzeichnet ein Minus von -9,29 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.585,00 USD +0,48 % Platin 2.124,00 USD +0,71 % Kupfer London Rolling 13.337,69 USD +0,87 % Aluminium 3.616,17 PKT -1,85 % Erdgas 2,683 USD +0,88 %

Rohstoff des Tages: Öl (WTI)

Mit einem Tages-Minus von -9,29 % gehört Öl (WTI) heute zu den größten Verlierern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 17.04.26, 17:29 Uhr.