Rohstoffpreise Überblick
Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 17.04.2026
Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Am Rohölmarkt verlieren sowohl WTI-Öl als auch Brent-Öl und liegen im Minus.
Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.868,70USD pro Feinunze und notiert damit +1,64 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 82,28USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +4,92 %.
Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:
Der Brent-Ölpreis liegt bei 88,96USD und verzeichnet ein Minus von -9,24 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 81,33USD und verzeichnet ein Minus von -9,29 %.
Industriemetalle & Co.
Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:
|Rohstoff
|Kurs
|Veränderung
|Palladium
|1.585,00USD
|+0,48 %
|Platin
|2.124,00USD
|+0,71 %
|Kupfer London Rolling
|13.337,69USD
|+0,87 %
|Aluminium
|3.616,17PKT
|-1,85 %
|Erdgas
|2,683USD
|+0,88 %
Rohstoff des Tages: Öl (WTI)
Mit einem Tages-Minus von -9,29 % gehört Öl (WTI) heute zu den größten Verlierern.
Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.
Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 17.04.26, 17:29 Uhr.