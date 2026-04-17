Semperit AG Holding: Starkes Q1, Prognose bleibt unverändert
Semperit startet 2026 mit einem kräftigen Ergebnissprung: Das operative EBITDA im ersten Quartal steigt deutlich, während der Ausblick für das Gesamtjahr stabil bleibt.
Foto: adobe.stock.com
- Das operative EBITDA der Semperit AG Holding für das erste Quartal 2026 wird voraussichtlich bei rund 26 Mio. EUR liegen, deutlich höher als im Vorjahresquartal (11,1 Mio. EUR)
- Das Vorjahresquartal war aufgrund eines herausfordernden Marktumfelds und Projektverzögerungen besonders belastet
- Das EBITDA im Q4 2025 lag bei 27,4 Mio. EUR, somit befindet sich das Q1 2026 Ergebnis auf ähnlichem Niveau
- Die Ergebnisprognose für das Gesamtjahr 2026 bleibt unverändert: operatives EBITDA (vor Projektkosten von ca. 5 Mio. EUR) soll bei rund 95 Mio. EUR liegen
- Geopolitische Unsicherheiten und mögliche Rohstoffengpässe könnten die Nachfrage in der zweiten Jahreshälfte beeinflussen, sind in der aktuellen Guidance jedoch nicht berücksichtigt
- Die Quartalsergebnisse werden am 13. Mai 2026 veröffentlicht
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Semperit Holding ist am 13.05.2026.
Der Kurs von Semperit Holding lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 14,925EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,17 % im
Plus.
8 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 14,950EUR das entspricht einem Plus von +0,17 % seit der Veröffentlichung.
+0,34 %
+0,34 %
+29,33 %
+11,90 %
+14,30 %
-43,16 %
-60,76 %
-53,80 %
+8,98 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte