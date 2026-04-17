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    Der Börsen-Tag

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    Börsen-Rally: Deutsche Indizes überflügeln Wall Street – TecDAX vorne

    Weltweit drehen die Börsenampeln auf Grün: Vor allem deutsche Standard-, Mittelstands- und Technologiewerte ziehen kräftig an und lassen selbst die US-Leitindizes hinter sich.

    Der Börsen-Tag - Börsen-Rally: Deutsche Indizes überflügeln Wall Street – TecDAX vorne
    Foto: Rolf Vennenbernd - dpa

    Entwicklung der Indizes

    Die wichtigsten Aktienindizes haben sich heute weltweit deutlich freundlich entwickelt. In Deutschland legten vor allem die Standard- und Technologiewerte kräftig zu, aber auch in den USA verzeichneten die Leitindizes spürbare Gewinne. Der DAX kletterte um 2,50 Prozent auf 24.699,94 Punkte und zeigte damit eine starke Tagesperformance. Noch etwas besser entwickelte sich der MDAX, der Index der mittelgroßen Werte, mit einem Plus von 2,96 Prozent auf 31.922,48 Punkte. Der SDAX, in dem kleinere Unternehmen gelistet sind, gewann 1,90 Prozent auf 18.269,40 Punkte und blieb damit hinter DAX und MDAX zurück. Besonders dynamisch präsentierte sich der TecDAX: Der Technologieindex stieg um 3,68 Prozent auf 3.769,84 Punkte und war damit der stärkste der großen deutschen Indizes. Dies deutet auf eine ausgeprägte Stärke im Technologiesektor hin. Auch an der Wall Street überwogen die positiven Vorzeichen. Der Dow Jones legte um 2,09 Prozent auf 49.588,95 Punkte zu und zeigte damit eine ähnlich robuste Entwicklung wie der DAX. Der breiter gefasste S&P 500 stieg um 1,29 Prozent auf 7.132,72 Punkte und blieb damit hinter den prozentualen Zuwächsen der großen deutschen Indizes zurück. In der Gesamtschau verzeichneten alle betrachteten Indizes deutliche Kursgewinne, wobei die deutschen Märkte – insbesondere TecDAX und MDAX – die US-Leitindizes in der Tagesperformance übertrafen.


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